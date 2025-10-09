Secciones
La “Ruta de los Valles”, el camino elegido por los narcos

En este trayecto, se registró más del 50% del decomiso de los 1.024 kilos del estupefaciente secuestrado hasta el lunes. Se encendieron varias alarmas.

DECOMISO. Tubos de GNC de una camioneta que había salido de Cafayate, donde llevaban 86 kg de cocaína, descubiertos el 5 de octubre. DECOMISO. Tubos de GNC de una camioneta que había salido de Cafayate, donde llevaban 86 kg de cocaína, descubiertos el 5 de octubre.
Gustavo Rodríguez
Por Gustavo Rodríguez Hace 3 Hs
Esta nota pertenece al contenido premium y es exclusiva para suscriptores.
