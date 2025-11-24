La jubilación no alcanza: ¿qué hacer cuando llega el retiro?

No obstante, los más pragmáticos se centran en la optimización del ahorro y la protección del capital, viendo al retiro como una meta a ser alcanzada mediante una planificación financiera rigurosa según un informe de AARP.org Millennials y los Centennials no creen en el sistema de reparto, dado que este sistema de distribución intergeneracional no es sustentable en largo plazo dado la deformación de la tradicional pirámide poblacional. Justamente este descreimiento ha generado estrategias de retiro disruptivas. Por ejemplo, aquellos Millennials que aún no avizoran el retiro, es la micro jubilación. “Producto del idealismo de que trabajarán hasta una edad avanzada, algunos optan por tomar meses sabáticos a lo largo de su carrera. Para ellos, esta sub-estrategia es una forma de disfrutar del retiro mientras mantienen juventud y salud, antes de comprometerse con programas de ahorro a largo plazo”, detalla el socio fundador en Pygmalion Financial Wellness, una firma que brinda soluciones de Bienestar Financiero.