Secciones
SociedadEducación

Una universidad del país analizó la jubilación docente y sugirió elevar la edad de retiro

La UADE publicó un informe en el que también propone unificar los regímenes previsionales provinciales y nacionales destinados a educadores.

JUBILACIÓN. La UADE detalla las brechas en la edad de retiro docente y propone igualar las reglas. JUBILACIÓN. La UADE detalla las brechas en la edad de retiro docente y propone igualar las reglas. / ARCHIVO LA GACETA
Hace 1 Hs

Con el fin de alimentar el debate sobre el sistema previsional argentino, la Universidad Argentina de la Empresa (UADE) sugirió avanzar hacia la armonización de los regímenes provinciales y nacionales para la jubilación de docentes, enfocándose principalmente en igualar la edad de retiro. La propuesta forma parte de un informe de la institución, donde se analizan las diferencias entre jurisdicciones y el impacto fiscal de cada esquema. Para la redacción de esta nota se tomó como referencia una serie de publicaciones periodísticas, entre ellas la de Perfil.

Hoy conviven escenarios previsionales muy distintos. Según la UADE, de las 24 jurisdicciones argentinas, 11 ya adhirieron al régimen nacional, que fija la edad jubilatoria en 57 y 60 años para los educadores. Las otras 13 mantienen cajas propias con reglas diversas, muchas de ellas más flexibles. Estas desigualdades, según explican, no sólo generan inequidades entre docentes de distintas provincias, sino que también incrementan la presión sobre las finanzas públicas locales.

El relevamiento de la UADE identifica cuatro provincias, Santa Cruz, Formosa, Chaco y Misiones, que no exigen edad mínima para el retiro. Otras seis, Tierra del Fuego, Buenos Aires, Neuquén, Chubut, Entre Ríos y La Pampa, permiten jubilarse con edades menores que el régimen nacional. Sólo Corrientes se ubica por encima y las restantes coinciden con la normativa nacional. 

UADE analiza el envejecimiento y su impacto en el sistema

El informe subraya que la Argentina enfrenta un proceso sostenido de envejecimiento poblacional. Más del 12% de la población supera los 65 años y se proyecta que ese porcentaje treparía al 22% para 2050. Ese cambio demográfico compromete la sostenibilidad de los sistemas previsionales, especialmente en regímenes donde predominan mujeres, la edad de retiro resulta menor y los beneficios se ubican por encima del régimen general.

INFORME. Esperanza de vida por sexo. INFORME. Esperanza de vida por sexo. / UADE

Otro punto clave es el peso del sector docente dentro del universo jubilatorio. En el país existen más de ocho millones de jubilados, de los cuales el 7% (567.373 personas) corresponde a docentes. Pero en los sistemas provinciales esa proporción aumenta de manera significativa: el 42% de los jubilados provinciales (378.332 sobre 901.545) pertenece al sector educativo. En el régimen nacional la participación cae al 2,6%.

La propuesta para unificar edades de retiro y revisar parámetros

Frente a estos datos, la UADE propone avanzar hacia una armonización con el régimen nacional, específicamente en lo referido a la edad jubilatoria. Consideran que alinear este parámetro mejoraría la equidad entre provincias y reduciría la presión fiscal.

El documento también advierte que la discusión podría ampliarse al sistema nacional, aunque ordenar las diferencias provinciales sería el primer paso. Además, señala que la docencia es una actividad altamente feminizada y que las mujeres tienen mayor esperanza de vida, lo que implica un desafío adicional para la sostenibilidad previsional.

Otra recomendación consiste en revisar las tasas de reemplazo, los requisitos para acceder a los beneficios y las alícuotas de aportes y contribuciones. Aunque muchas provincias aplican aportes superiores a los del régimen nacional, la UADE aclara que esa diferencia no siempre garantiza equilibrio financiero, sobre todo cuando la estructura de beneficios es más generosa.

Los haberes docentes frente al promedio general

El informe también muestra diferencias importantes en los ingresos jubilatorios. Los docentes bajo el régimen nacional perciben haberes equivalentes a 2,18 veces el haber medio general. En 2024, ese promedio alcanzó los $ 243.895, frente a los $ 111.719 del régimen general.

La mayoría reside en Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe, y se encuentra fuera del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), con acceso a un régimen especial con condiciones más ventajosas.

WHATSAPP ESTUDIANTES ¡Tu voz es importante para nosotros! Contanos sobre eventos en Tucumán; proponé temas para nuestros artículos o comentá lo que estuviste leyendo. Escribinos al WhatsApp Estudiantes de LA GACETA.
Temas ArgentinaUniversidad Argentina de la EmpresaJóvenes
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Hay 50.000 becas para estudiar gratis con Coursera: cómo anotarse desde la Argentina

Hay 50.000 becas para estudiar gratis con Coursera: cómo anotarse desde la Argentina

Nueva carrera de detectives de la Policía Federal Argentina: cuánto ganan y cómo inscribirse

Nueva carrera de detectives de la Policía Federal Argentina: cuánto ganan y cómo inscribirse

Dos científicas del Conicet son premiadas por sus estudios para salvar cultivos y frenar el dengue

Dos científicas del Conicet son premiadas por sus estudios para salvar cultivos y frenar el dengue

Darán becas de 2.500 euros a 50 mujeres sin trabajo que estudien carreras tecnológicas

Darán becas de 2.500 euros a 50 mujeres sin trabajo que estudien carreras tecnológicas

Argendata muestra que la inversión en la ciencia argentina cae al nivel más bajo en 20 años

Argendata muestra que la inversión en la ciencia argentina cae al nivel más bajo en 20 años

Lo más popular
Presuntas coimas en la Policía: una decena de allanamientos compromete a jefes de comisarías en Tucumán
1

Presuntas coimas en la Policía: una decena de allanamientos compromete a jefes de comisarías en Tucumán

“Enemistades manifiestas” que corroen al poder tucumano
2

“Enemistades manifiestas” que corroen al poder tucumano

Un modelo nacional”: quienes son los economistas que se reunieron Cristina Kirchner
3

"Un modelo nacional”: quienes son los economistas que se reunieron Cristina Kirchner

Cambios en la Fiscalía Ambiental Municipal de la capital
4

Cambios en la Fiscalía Ambiental Municipal de la capital

Los cambios y los mensajes que generó el escándalo policial
5

Los cambios y los mensajes que generó el escándalo policial

El titular de la Caja Popular refuta las acusaciones del Tribunal de Cuentas
6

El titular de la Caja Popular refuta las acusaciones del Tribunal de Cuentas

Más Noticias
La historia final de las gemelas Kessler: por qué decidieron morir juntas a los 89 años

La historia final de las gemelas Kessler: por qué decidieron morir juntas a los 89 años

Presuntas coimas en la Policía: una decena de allanamientos compromete a jefes de comisarías en Tucumán

Presuntas coimas en la Policía: una decena de allanamientos compromete a jefes de comisarías en Tucumán

X, ChatGPT y otras aplicaciones sufren una caída simultánea: qué sucedió

X, ChatGPT y otras aplicaciones sufren una caída simultánea: qué sucedió

El tiempo en Tucumán: el calor se hará más intenso a partir de hoy

El tiempo en Tucumán: el calor se hará más intenso a partir de hoy

Vientos nivel naranja de hasta 110 km/h y lluvias intensas afectarán a cinco provincias este martes

Vientos nivel naranja de hasta 110 km/h y lluvias intensas afectarán a cinco provincias este martes

Cáncer colorrectal: un hallazgo prometedor que exige ir paso a paso

Cáncer colorrectal: un hallazgo prometedor que exige ir paso a paso

¿Nieve o granizo en los Valles Calchaquíes? El fenómeno detrás de la imagen viral

¿Nieve o granizo en los Valles Calchaquíes? El fenómeno detrás de la imagen viral

“El verdadero héroe en ‘El eternauta’ es el Ejército argentino”

“El verdadero héroe en ‘El eternauta’ es el Ejército argentino”

Comentarios