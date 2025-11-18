Una universidad del país analizó la jubilación docente y sugirió elevar la edad de retiro

Con el fin de alimentar el debate sobre el sistema previsional argentino, la Universidad Argentina de la Empresa (UADE) sugirió avanzar hacia la armonización de los regímenes provinciales y nacionales para la jubilación de docentes, enfocándose principalmente en igualar la edad de retiro. La propuesta forma parte de un informe de la institución, donde se analizan las diferencias entre jurisdicciones y el impacto fiscal de cada esquema. Para la redacción de esta nota se tomó como referencia una serie de publicaciones periodísticas, entre ellas la de Perfil.