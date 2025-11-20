El Transmontaña de enduro moviliza a San Pedro de Colalao y espera a más de 1.000 pilotos

La apertura del evento se producirá mañana con la acreditación de los competidores, quienes deberán presentarse con sus motos, equipamiento y formar sus equipos o parejas para la salida oficial. Para el sábado está previsto el parque cerrado y la disputa del prólogo, mientras que el gran momento llegará el domingo, cuando desde las 8 se largue la carrera principal con un recorrido aproximado de 120 kilómetros