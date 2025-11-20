Secciones
El Transmontaña de enduro moviliza a San Pedro de Colalao y espera a más de 1.000 pilotos

La edición Nº 34 del Rally se disputará entre mañana y el domingo. El sábado se disputará del prólogo. La competencia internacional del domingo se iniciará a las 8.

Carlos Chirino
Por Carlos Chirino Hace 1 Hs

San Pedro de Colalao se prepara para vibrar con la edición Nº 34 del Rally Transmontaña de Enduro 2025, que se disputará entre el viernes y el domingo. La prueba, un clásico del enduro, ya se consolida como cita obligada en el calendario nacional e internacional, y en esta ocasión movilizará a más de 1.000 pilotos provenientes de varias provincias y de países limítrofes.

La apertura del evento se producirá mañana con la acreditación de los competidores, quienes deberán presentarse con sus motos, equipamiento y formar sus equipos o parejas para la salida oficial. Para el sábado está previsto el parque cerrado y la disputa del prólogo, mientras que el gran momento llegará el domingo, cuando desde las 8 se largue la carrera principal con un recorrido aproximado de 120 kilómetros

La competencia tendrá sendas exigentes: subidas, bajadas, senderos entre cerros y zonas donde la vegetación del monte se hace protagonista. El circuito abarca sectores como Alto de la Totora, La Tigra, Espalda del Oso, Chucha y Choromoro, con largada y llegada en San Pedro.

Más que una competencia, se trata de una experiencia de resistencia y técnica, que desafía a cada piloto.

El impacto del Rally no se limita sólo al espectáculo deportivo: la presencia de los participantes y sus acompañantes dinamiza el turismo, la gastronomía y los servicios de la región. “San Pedro va a hacer una fiesta”, anticipó el delegado comunal Walter Mamaní, destacando el vínculo de la carrera con la comunidad local.

Además, desde la organización invitaron a disfrutar de un espectáculo de nivel internacional, para el cuál de entrada es libre, lo que invita al público a sumarse a la celebración del deporte y la naturaleza.

Para quienes disfrutan del espectáculo motorizado o para quienes buscan conocer un rincón tucumano con adrenalina, este fin de semana ofrece todo: motos rugiendo entre el monte, pilotos de alto nivel, paisaje serrano y una expectativa de intensidad desde el primer minuto. En definitiva, la 34ª edición del Rally Transmontaña promete consolidarse una vez más como referente del enduro en Sudamérica.

