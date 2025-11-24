ChatGPT es un destino, pero Gemini acaba de convertirse en una infraestructura

Con este nuevo lanzamiento, Gemini se consolida no como producto, sino como plataforma. No es un bot, no es un asistente, es una marca que Google quiere que identifiquemos de manera omnipresente. Sirve para resumir, pero también para editar fotos, también para programar y hasta para crear agentes autónomos que ya están cambiando el procesamiento de información de miles de empresas alrededor del mundo. Gemini está a punto de ser un ecosistema que veremos integrado en los resultados de búsqueda, pero también en los propios navegadores, luego de que Google anunciara cambios profundos en Chrome. Estará en Google Drive, en Gmail, en nuestras videollamadas con Meet y en servicios de desarrollo como Cloud, Vertex AI y los recientemente anunciados como Antigravity.