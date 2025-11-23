Cómo evitar que Gemini lea tus mensajes de WhatsApp: el truco que todos buscan

Google quedó en el centro de la polémica a mediados de año, cuando usuarios de Android detectaron que Gemini -su inteligencia artificial generativa- había logrado una integración más profunda con el sistema operativo sin solicitar autorización previa. Entre los cambios, especialistas advirtieron que la IA ahora podía interactuar con aplicaciones externas como WhatsApp, lo que encendió las alarmas en materia de privacidad.
Hasta entonces, Gemini tenía acceso únicamente a servicios propios como Gmail y Drive. Pero la extensión de ese alcance abrió interrogantes. Aunque la compañía sostuvo que esto “no implica que pueda leer los mensajes”, la forma en que se implementó el cambio generó preocupación por la falta de claridad y transparencia.
El movimiento se enmarca en la estrategia de Google por competir con otros asistentes impulsados por IA, como Copilot o ChatGPT. La empresa justificó que los datos recopilados servirían para “estudiar los hábitos de los usuarios y ofrecer respuestas inteligentes optimizadas”, pero especialistas plantearon serias dudas respecto a la protección de la información personal.
La activación de este nuevo nivel de integración ocurrió de manera automática y fue comunicada a través de un correo electrónico. Sin embargo, Google no explicó en detalle cómo funcionaba ni cómo revertirlo, lo que potenció el malestar entre los usuarios. Pese a ello, existe un método -o más precisamente, dos- para evitar que Gemini acceda a los mensajes de WhatsApp.
Cómo evitar que Gemini lea tus mensajes de WhatsApp
Existen dos alternativas para limitar el acceso de la IA:
1. Desinstalar Gemini
Es la opción más efectiva, pero presenta una dificultad importante: en muchos dispositivos Android, la aplicación viene preinstalada y no puede eliminarse fácilmente. Para hacerlo, se requieren herramientas avanzadas, como el uso de comandos ADB.
2. Desactivar “Gemini Apps”
Desde los ajustes de la cuenta de Google, el usuario puede ingresar a la sección “Actividad de Gemini Apps” y desactivar la función. Allí es posible desmarcar aplicaciones específicas o directamente apagarla por completo. Este método reduce el almacenamiento de datos a 72 horas, aunque no garantiza que la IA no lea los mensajes en determinadas condiciones.