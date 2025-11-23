Cómo evitar que Gemini lea tus mensajes de WhatsApp: el truco que todos buscan

Google quedó en el centro de la polémica a mediados de año, cuando usuarios de Android detectaron que Gemini -su inteligencia artificial generativa- había logrado una integración más profunda con el sistema operativo sin solicitar autorización previa. Entre los cambios, especialistas advirtieron que la IA ahora podía interactuar con aplicaciones externas como WhatsApp, lo que encendió las alarmas en materia de privacidad.