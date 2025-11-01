Secciones
SociedadEducación

Google convoca a estudiantes y a profesionales a formarse gratis en inteligencia artificial

El 6 de diciembre se realizará “Capacita+ aprende IA con Google Cloud”, una jornada de entrenamiento dirigida a interesados de América Latina.

FORMACIÓN DIGITAL. Google Cloud abrió la inscripción a una jornada gratuita de inteligencia artificial que se realizará el 6 de diciembre. FORMACIÓN DIGITAL. Google Cloud abrió la inscripción a una jornada gratuita de inteligencia artificial que se realizará el 6 de diciembre. / GOOGLE
Hace 1 Hs

Google Cloud anunció una nueva convocatoria dirigida a estudiantes y profesionales que quieran formarse sin costo en inteligencia artificial. Se trata de la propuesta “Capacita+ aprende IA con Google Cloud”, un acontecimiento masivo programado para el 6 de diciembre de 2025 en formato híbrido y con acceso libre desde cualquier país de América Latina.

La iniciativa busca beneficiar a más de 200.000 personas de 50 universidades de la Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, México, Perú y Uruguay. El programa combina actividades virtuales y presenciales, y apunta a convertirse en la capacitación híbrida más grande del mundo enfocada en herramientas de inteligencia artificial.

Los temas del entrenamiento

Durante la jornada, los participantes accederán a clases prácticas y demostraciones en directo sobre el uso de Gemini en Google Workspace y NotebookLM, dos herramientas que permiten crear agentes de inteligencia artificial sin necesidad de conocimientos técnicos previos.

El objetivo principal de esta convocatoria es que los asistentes aprendan a aprovechar la IA en la gestión de información, la productividad y la toma de decisiones, y que entiendan cómo funciona la tecnología y cómo puede aplicarse a distintos ámbitos profesionales.

Desde la empresa destacaron que la propuesta busca acercar la inteligencia artificial a todas las disciplinas, no sólo a las carreras tecnológicas. En este sentido, la formación está abierta a cualquier estudiante universitario o profesional interesado en explorar las posibilidades de la IA en su campo.

Cómo inscribirse en “Capacita+ aprende IA con Google Cloud”

La inscripción es gratuita y se realiza en línea mediante la web oficial: cloudonair.withgoogle.com/events/capacita

Sólo es necesario contar con una cuenta de Gmail activa para completar el formulario. Una vez finalizado el registro, los usuarios recibirán la confirmación por correo electrónico y el acceso al acontecimiento del 6 de diciembre.

Además, Google lanzó otra iniciativa dirigida exclusivamente a universitarios: “Gemini para Estudiantes”, que ofrece acceso gratuito durante un año al Plan Google AI Pro. Para participar, es necesario acreditar la condición de estudiante activo y registrarse en gemini.google/mx/students/?hl=es-419

Ambas propuestas forman parte del compromiso de Google Cloud con la formación digital y la inclusión tecnológica en América Latina, y apuntan a preparar a una nueva generación de profesionales capaces de integrar la inteligencia artificial en su vida académica y laboral.

WHATSAPP ESTUDIANTES ¡Tu voz es importante para nosotros! Contanos sobre eventos en Tucumán; proponé temas para nuestros artículos o comentá lo que estuviste leyendo. Escribinos al WhatsApp Estudiantes de LA GACETA.
Temas GoogleArgentinaJóvenes
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Cómo acceder a las 10.000 becas internacionales para formarse en marketing digital

Cómo acceder a las 10.000 becas internacionales para formarse en marketing digital

La editorial de la UNT lanza su web y tienda virtual con envío de libros a todo el país

La editorial de la UNT lanza su web y tienda virtual con envío de libros a todo el país

Son de la UNT y formarán parte de la presencia argentina en la cumbre mundial del clima

Son de la UNT y formarán parte de la presencia argentina en la cumbre mundial del clima

Eutanasia: el final de la vida, entre la compasión y la controversia

Eutanasia: el final de la vida, entre la compasión y la controversia

Estudiantes tucumanos participarán de la Feria Internacional de Ciencias con un curioso proyecto: ¿Cuánto tiempo pasás frente a la pantalla?

Estudiantes tucumanos participarán de la Feria Internacional de Ciencias con un curioso proyecto: "¿Cuánto tiempo pasás frente a la pantalla?"

Lo más popular
Cimbronazo en el Gobierno por la renuncia de Francos y de Catalán
1

Cimbronazo en el Gobierno por la renuncia de Francos y de Catalán

¿Y si los 11 millones que no votaron son los que “la ven”?
2

¿Y si los 11 millones que no votaron son los que “la ven”?

El gabinete rindió cuentas de la gestión ante Jaldo
3

El gabinete rindió cuentas de la gestión ante Jaldo

Dos aros brillantes, claves para detener a los acusados del crimen del contador
4

Dos aros brillantes, claves para detener a los acusados del crimen del contador

Tres periodistas de LA GACETA, galardonados en Adepa
5

Tres periodistas de LA GACETA, galardonados en Adepa

Diego Zerda estará con prisión preventiva por instigar el suicidio de Karla Robles
6

Diego Zerda estará con prisión preventiva por instigar el suicidio de Karla Robles

Más Noticias
El viudo de Adelfa salió de la cárcel, se casó con un hombre y teme que le roben la herencia

El viudo de Adelfa salió de la cárcel, se casó con un hombre y teme que le roben la herencia

Cuatro días de mini vacaciones: cuándo es el próximo fin de extra largo de noviembre

Cuatro días de mini vacaciones: cuándo es el próximo fin de extra largo de noviembre

Tucumán recibe noviembre con un sábado soleado y buena temperatura

Tucumán recibe noviembre con un sábado soleado y buena temperatura

Alerta meteorológica por abundante caída de agua y vientos de hasta 90 km/h

Alerta meteorológica por abundante caída de agua y vientos de hasta 90 km/h

Cimbronazo en el Gobierno por la renuncia de Francos y de Catalán

Cimbronazo en el Gobierno por la renuncia de Francos y de Catalán

Tres periodistas de LA GACETA, galardonados en Adepa

Tres periodistas de LA GACETA, galardonados en Adepa

El gabinete rindió cuentas de la gestión ante Jaldo

El gabinete rindió cuentas de la gestión ante Jaldo

¿Y si los 11 millones que no votaron son los que “la ven”?

¿Y si los 11 millones que no votaron son los que “la ven”?

Comentarios