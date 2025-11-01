Google convoca a estudiantes y a profesionales a formarse gratis en inteligencia artificial

Google Cloud anunció una nueva convocatoria dirigida a estudiantes y profesionales que quieran formarse sin costo en inteligencia artificial. Se trata de la propuesta “Capacita+ aprende IA con Google Cloud”, un acontecimiento masivo programado para el 6 de diciembre de 2025 en formato híbrido y con acceso libre desde cualquier país de América Latina.
La iniciativa busca beneficiar a más de 200.000 personas de 50 universidades de la Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, México, Perú y Uruguay. El programa combina actividades virtuales y presenciales, y apunta a convertirse en la capacitación híbrida más grande del mundo enfocada en herramientas de inteligencia artificial.
Los temas del entrenamiento
Durante la jornada, los participantes accederán a clases prácticas y demostraciones en directo sobre el uso de Gemini en Google Workspace y NotebookLM, dos herramientas que permiten crear agentes de inteligencia artificial sin necesidad de conocimientos técnicos previos.
El objetivo principal de esta convocatoria es que los asistentes aprendan a aprovechar la IA en la gestión de información, la productividad y la toma de decisiones, y que entiendan cómo funciona la tecnología y cómo puede aplicarse a distintos ámbitos profesionales.
Desde la empresa destacaron que la propuesta busca acercar la inteligencia artificial a todas las disciplinas, no sólo a las carreras tecnológicas. En este sentido, la formación está abierta a cualquier estudiante universitario o profesional interesado en explorar las posibilidades de la IA en su campo.
Cómo inscribirse en “Capacita+ aprende IA con Google Cloud”
La inscripción es gratuita y se realiza en línea mediante la web oficial: cloudonair.withgoogle.com/events/capacita
Sólo es necesario contar con una cuenta de Gmail activa para completar el formulario. Una vez finalizado el registro, los usuarios recibirán la confirmación por correo electrónico y el acceso al acontecimiento del 6 de diciembre.
Además, Google lanzó otra iniciativa dirigida exclusivamente a universitarios: “Gemini para Estudiantes”, que ofrece acceso gratuito durante un año al Plan Google AI Pro. Para participar, es necesario acreditar la condición de estudiante activo y registrarse en gemini.google/mx/students/?hl=es-419
Ambas propuestas forman parte del compromiso de Google Cloud con la formación digital y la inclusión tecnológica en América Latina, y apuntan a preparar a una nueva generación de profesionales capaces de integrar la inteligencia artificial en su vida académica y laboral.