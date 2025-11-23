El piloto que completó el Transmontaña y celebró su cumpleaños con una fiesta inesperada

Cuando Mateo Portillo encaró los últimos metros del Transmontaña, no imaginaba que la línea de llegada iba a transformarse en un pequeño festival armado especialmente para él. Entre tierra, calor, cansancio y esa mezcla de euforia que solo siente quien deja el alma en la carrera, lo esperaba algo que no figuraba en el rutómetro: su familia reunida con abrazos, carteles, fotos y hasta nieve artificial para celebrar dos logros a la vez. Mateo no solo había conseguido completar uno de los circuitos más exigentes del año, sino que además lo hacía el día de su cumpleaños.