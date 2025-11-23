Una amistad que acelera: tres compañeros hicieron historia y dominaron el Transmontaña

La charla cerró con la esencia misma del enduro: la hermandad. Antes de cerrar el díalogo, el contexto lo decía todo: más allá del resultado, lo que queda es el vínculo. “El enduro fortalece amistades”, afirmaron. “Un chico que viene de Buenos Aires rompió la moto en Los Nogales. Llegó al taller, donde nos reunimos, y terminó durmiendo en la casa de mi suegro, sin conocernos. Eso es lo que genera la moto: tenemos algo en común y eso nos hace más unidos”, cerraron.