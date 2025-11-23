Secciones
Seguridad

Santiago del Estero: detuvieron a un hombre acusado de haber abusado y dejado embarazada a su prima de 13 años

El caso fue descubierto por una docente de la menor, quien notó cambios en su comportamiento y realizó la denuncia.

La denuncia fue realizada por una docente de la víctima en la Comisaría Nº 16 de Clodomira. La denuncia fue realizada por una docente de la víctima en la Comisaría Nº 16 de Clodomira. (Foto: Google Street View)
Hace 2 Hs

La Policía de Santiago del Estero detuvo a un hombre de 22 años acusado de haber abusado de su prima de 13 y de haberla dejado embarazada. El caso fue descubierto luego de que una docente advirtiera cambios en el comportamiento de la víctima y realizara la denuncia.

El dramático episodio salió a la luz en las últimas horas, luego de que la maestra de séptimo grado se presentara en la Comisaría Nº 16 de Clodomira para informar lo que la nena le había confesado.

En su relato, la mujer explicó que la menor presentaba actitudes retraídas y episodios de llanto persistente desde hacía varios días. En ese contexto, preocupada por ella, decidió hablar con la adolescente, quien —acompañada por una compañera de curso— confesó que se había realizado un test de embarazo que había dado resultado positivo.

La docente, además de realizar la denuncia, alertó de inmediato a la madre de la menor, quien la trasladó a un centro de salud. Allí, una ecografía confirmó que la chica cursaba un embarazo de casi meses de gestación.

Con la denuncia formalizada y las primeras pruebas reunidas, la fiscal de la Unidad de Delitos contra la Integridad Sexual, Ana Carolina Azar, solicitó la detención del sospechoso. La jueza de Control y Garantías de Banda y Robles, Luciana Oyola, autorizó el operativo y ordenó imputarlo por abuso sexual con acceso carnal.

Ayer, personal de la Comisaría Nº 16 se dirigió al domicilio del acusado. El joven fue sorprendido mientras dormía y quedó inmediatamente detenido. Según el testimonio de la víctima, el abuso ocurrió una única vez en la casa del sospechoso.

Tras relatar los hechos en detalle a su madre, la menor ratificó la denuncia ante las autoridades. El imputado permanece alojado en la dependencia policial a la espera de ser indagado por la fiscal Azar.

La investigación destacó especialmente el rol de la docente, cuya atención y sensibilidad ante los cambios emocionales y físicos de la estudiante fueron determinantes para que el caso saliera a la luz y avanzara con celeridad.

