¿Quién es Henry Pollock, el inglés que se cruzó con el tucumano Tomás Albornoz tras el final de Los Pumas vs. Inglaterra?

Pollock no es un desconocido en el ambiente: en las últimas semanas, su nombre volvió a instalarse en los medios británicos por otro gesto llamativo. Durante la victoria inglesa 33-19 ante los All Blacks, el jugador se volvió viral por su actitud en la respuesta de Inglaterra al Haka. Mientras el equipo formaba un círculo -una idea impulsada por Jamie George, recordando la “V voladora” del Mundial 2019-, las cámaras captaron a Pollock relamiéndose los labios mientras miraba fijamente a los neozelandeses. El gesto dividió a los aficionados: para algunos fue valentía, para otros, una provocación innecesaria.