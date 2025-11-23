¿Quién es Henry Pollock, el inglés que se cruzó con el tucumano Tomás Albornoz tras el final de Los Pumas vs. Inglaterra?

El cierre del test entre Los Pumas e Inglaterra en Twickenham dejó un momento inesperado: un forcejeo entre jugadores de ambos equipos que se prolongó varios segundos. Entre los protagonistas del cruce apareció Henry Pollock, el joven ala inglés que tuvo un encontronazo directo con el tucumano Tomás Albornoz.
Pollock no es un desconocido en el ambiente: en las últimas semanas, su nombre volvió a instalarse en los medios británicos por otro gesto llamativo. Durante la victoria inglesa 33-19 ante los All Blacks, el jugador se volvió viral por su actitud en la respuesta de Inglaterra al Haka. Mientras el equipo formaba un círculo -una idea impulsada por Jamie George, recordando la “V voladora” del Mundial 2019-, las cámaras captaron a Pollock relamiéndose los labios mientras miraba fijamente a los neozelandeses. El gesto dividió a los aficionados: para algunos fue valentía, para otros, una provocación innecesaria.
Pollock, please bring this energy to South Africa on the 4th of July. I want to see something. #ENGvARG #ENGvRSA pic.twitter.com/NFugcbTHsX— RUGGA RUGBY (@RuggaRugby) November 23, 2025
Lo cierto es que Pollock se ha ganado una reputación particular dentro del vestuario inglés. Compañeros con peso como Maro Itoje lo definieron como “absolutamente molesto” y “una plaga”, mientras que Courtney Lawes lo describió directamente como “un pequeño cretino engreído”. Aun así, todos coinciden en que esa personalidad lo convierte en un jugador competitivo y difícil de enfrentar.
Una carrera meteórica
Nacido en Banbury, Pollock se formó en las juveniles del Northampton Saints, donde ingresó a la categoría M13 y rápidamente destacó por liderazgo y talento. Fue capitán en su club y también en los seleccionados juveniles ingleses M18 y M20.
Su salto al profesionalismo llegó tras la Premiership Cup 2022/23, donde enfrentó a London Irish, Saracens y Newcastle. En 2023 firmó su primer contrato profesional y debutó oficialmente ante Leicester Tigers con triunfo por 19-18.
El año 2024 lo consolidó como una de las grandes promesas de Inglaterra: en el Mundial M20 de Sudáfrica, fue capitán, elegido tres veces jugador del partido y finalmente mejor jugador del torneo, tras la victoria ante Francia en la final. Además, sumó dos tries, uno frente a Los Pumitas.
Su influencia continuó en 2025. Debutó en el seleccionado mayor el 14 de enero, apenas después de cumplir 20 años, y su irrupción fue contundente: ingresó en el Principality Stadium por Tommy Freeman y anotó dos tries en 31 minutos en el 68-14 ante Gales, por el Seis Naciones. Su impacto inmediato lo posicionó como una pieza clave en el sistema de Steve Borthwick.
En la Premiership también atraviesa un gran momento: es figura del Northampton y contribuyó a que el club alcanzara la final de la Champions Cup, eliminando a Leinster.
Una personalidad polémica y un estilo a lo Garnacho
Fuera de la cancha, Pollock también genera conversación. Su pelo platinado, inspirado en el argentino Alejandro Garnacho, fue tema en Inglaterra. En una entrevista con The Sun, reconoció abiertamente la influencia. “Vi el pelo de Garnacho y dije: ‘Sí, al diablo, ¿por qué no?’”, dijo.
Esa mezcla entre irreverencia, atrevimiento y talento explica por qué su figura divide opiniones. Para algunos es el futuro del rugby inglés; para otros, una provocación constante.
Lo cierto es que Pollock ya es un nombre propio dentro del seleccionado inglés. Y su encontronazo con Tomás Albornoz en Twickenham no hizo más que sumar otro capítulo a su perfil: el de un jugador que no pasa desapercibido, ni dentro ni fuera del campo.