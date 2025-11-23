Los Pumas cayeron en Twickenham, pero dejaron otra lección de carácter

Toda derrota duele. No es fácil tolerar la frustración ni convivir con esa desazón que aparece cuando el triunfo se escapa por centímetros. Mucho más cuando quedás a un paso del ingoal, tan cerca de revertir una historia que parecía imposible. Pero quizá ahí esté el verdadero mérito de Los Pumas: son un equipo que enciende ilusiones, que hace creer que lo improbable puede suceder y que contagia con una garra capaz de levantar a cualquiera del asiento. Esa energía que hace aplaudir pequeñas acciones en pos de ganar algunos metros. Las emociones de los minutos finales en Twickenham fueron otro ejemplo de lo que dieron este año. Los Pumas ya no son un seleccionado simplemente fuerte: hace tiempo que está en el lote de los mejores del mundo. Y, como tal, nunca se la puede dar por muerta, sin importar el marcador. Lo demostraron en Edimburgo, cuando remontaron un 21-0 para ganar 33-24, y estuvieron cerca de repetir la hazaña en Londres, pasando de un 17-0 a un 27-23 que obligó a Steve Borthwick a sufrir hasta el último segundo. La “Rosa” jamás imaginó que debería trabajar tanto para cerrar un partido que parecía controlado.