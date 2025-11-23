Secciones
La financiación de 0km profundizó su caída en octubre y alcanzó mínimos del año

Las prendas sobre vehículos nuevos registraron un nivel bajo, en un contexto de incertidumbre macroeconómica y menor actividad en bancos y financieras.

Hace 2 Hs

Octubre no mostró señales de recuperación, con respecto al mes anterior, en la participación de instrumentos prendarios en el total de operaciones de compra de vehículos nuevos y usados.

En el mes 10, se inscribieron 32.540 prendas totales, que representaron cerca del 15% de las ventas de vehículos nuevos y usados. 

La participación de instrumentos prendarios sobre vehículos 0km reflejó una desaceleración, de acuerdo con el último informe de la Asociación de Concesionarios de Automotores (Acara).

La financiación de vehículos nuevos tocó su mínimo del año al registrar 22.533 operaciones, lo que representó el 43,1% de los patentamientos totales. Esto significó que, en el mes pasado, se observara una contracción del número de prendas asociadas a ese mercado del 13%, con relación a septiembre (25.918). Pero un aumento de un 22,4% respecto de octubre de 2024.

“Esta dinámica refleja la incertidumbre macroeconómica y política que condiciona las decisiones de compra de bienes durables y su financiamiento. Si bien el fuerte ritmo de constitución de prendas iniciado a fines de 2024 comienza a moderarse, todavía se mantiene en niveles históricamente elevados y ya demostró que, cuando las condiciones son propicias, actúa como un motor significativo de las ventas”, señaló el reporte.

En total, las compras de vehículos nuevos mostraron una disminución del -7,1% respecto a septiembre.

Usados

En el caso de los vehículos usados, la participación fue menor y más volátil (6%), aunque en octubre alcanzó valores mínimos, con una dinámica también similar a la de los 0km.

Las transferencias disminuyeron -3,1% respecto de septiembre, la cantidad de prendas sobre los usados  se contrajo aún más: -15,4%.

En ese contexto, las operaciones que más disminuyeron, en comparación con el mes anterior, fueron las de los bancos (-20,2%), mientras que las financieras lo hicieron en -2,1%.

“El aumento acumulado de las prendas en 2025, junto con la suba en las ventas de vehículos, evidencia que las herramientas prendarias y el crédito son fundamentales para dinamizar el mercado automotriz cuando las condiciones resultan favorables”, señaló Acara.

