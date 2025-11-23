La financiación de 0km profundizó su caída en octubre y alcanzó mínimos del año

La financiación de vehículos nuevos tocó su mínimo del año al registrar 22.533 operaciones, lo que representó el 43,1% de los patentamientos totales. Esto significó que, en el mes pasado, se observara una contracción del número de prendas asociadas a ese mercado del 13%, con relación a septiembre (25.918). Pero un aumento de un 22,4% respecto de octubre de 2024.