La baja de las tasas puede volver a dinamizar el crédito

La economía postelectoral está dando señales de estabilidad. El dólar prácticamente se estabilizó, sin los sobresaltos con los que venía manejándose a lo largo de este año. La actividad trata de salir de la recesión, mientras el crédito puede revitalizarse a partir de las señales del Banco Central para que las tasas de interés sigan bajando. Sin embargo, las realidades son diferentes. El último reporte de la entidad monetaria ha dejado un duro diagnóstico: las tarjetas de crédito alcanzaron un nivel de mora en el pago de 7,4%. A su vez, el préstamo personal con falta de pago se ubicó en 9,1% y los créditos familiares, en 7,3%, niveles que no se observaban desde 2010.
Si bien se esperaba este fenómeno de mayor endeudamiento, tras el fuerte crecimiento del financiamiento en los últimos dos años, los bancos siguen de cerca la conducta de pago de sus clientes. Además, los elevados registros van en contra de la intención del Gobierno de impulsar una baja de tasas que dinamice el crédito como motor de la actividad económica. Según el economista Aldo Abram, la disminución de las expectativas inflacionarias sumada a la tranquilidad cambiaria “refleja que el valor del peso se está estabilizando; por lo tanto, el crédito acompañará la dinámica de los precios, con mayor accesibilidad”.
A su turno, Oscar Llano, Director Comercial de Mills Capital Group y Vicepresidente de Mills Capital SGR, señala que, en la actualidad, la Argentina cuenta con “un ecosistema financiero mucho más robusto, donde conviven la banca tradicional y nuevas herramientas desarrolladas por ALyCs y SGRs”. “Tras la baja de más de 20 puntos en las tasas post electorales, el mercado volvió a ser competitivo para el corto plazo. Si la actividad acompaña, el crédito puede volver a ser un pilar del crecimiento en 2026, con más alternativas y más puertas abiertas para las empresas”, agregó.
En tanto, el jefe de Estrategias de esa entidad, Emilio Botto, puntualizó que los depósitos y el crédito deberían continuar creciendo durante lo que resta de 2025. “La normalización de tasas y la menor incertidumbre política impulsaron una rotación hacia instrumentos en pesos, fortaleciendo el volumen de depósitos -especialmente a plazo fijo-. La mejora de la liquidez bancaria crea condiciones para una recuperación gradual del crédito al sector privado”, explicó.
Los créditos hipotecarios se salvaron de aquella radiografía de incremento de la morosidad. Las nuevas líneas UVA reaparecieron después de años sin financiamiento real y los préstamos están en récord de los últimos siete años. En los últimos días, dos entidades financieras bajaron sus tasas. El BBVA la redujo del 10,9% al 7,5% y el ICBC del 13% al 11% real, dado que el préstamo se actualiza por inflación porque se otorga en UVAs. En tanto, el Banco Nación la subió de 4,5% a 6%, y se mantiene como la más baja del mercado. En todos los casos, tienen que cumplirse requisitos de ingresos mínimos, acreditar los haberes salariales, entre otros, consigna el sitio TN.com.
Autos
En el mercado automotor, a su vez, hay expectativas de que la motorización del préstamo, a tasas más bajas, dinamice la compraventa de vehículos. Octubre, en un escenario de incertidumbre macroeconómica y electoral, no mostró señales de recuperación, respecto del mes anterior, en la participación de instrumentos prendarios en el total de operaciones de compra de vehículos nuevos y usados, reportó la Asociación de Concesionarias Automotor de la República Argentina (Acara). Durante el mes anterior se inscribieron 32.540 prendas totales, las cuáles representan cerca del 15% de las ventas de vehículos nuevos y usados. La participación de instrumentos prendarios sobre vehículos 0 KM muestra una desaceleración desde junio, según la entidad. En el caso de los vehículos usados, la participación es menor y más volátil aunque en octubre alcanzó valores mínimos.
El aumento acumulado de las prendas en 2025, junto con la suba en las ventas de vehículos, evidencia que las herramientas prendarias y el crédito son fundamentales para dinamizar el mercado automotriz cuando las condiciones resultan favorables. El Banco Nación apostó por su línea “+Autos”, con una Tasa Nominal Anual fija del 38%, 12 puntos por debajo del máximo reciente. Financia hasta el 100% del valor del vehículo, IVA incluido.