Secciones
EconomíaNoticias económicas

La baja de las tasas puede volver a dinamizar el crédito

La baja dispuesta por el BCRA mueve al mercado automotor y al de viviendas, pese al aumento del nivel de mora.

TASAS MÁS BAJAS. El préstamo puede potenciarse para adquirir bienes, encarar obras de construcción o renovar deudas con cuotas flexibles. TASAS MÁS BAJAS. El préstamo puede potenciarse para adquirir bienes, encarar obras de construcción o renovar deudas con cuotas flexibles.
Marcelo Aguaysol
Por Marcelo Aguaysol Hace 3 Hs

La economía postelectoral está dando señales de estabilidad. El dólar prácticamente se estabilizó, sin los sobresaltos con los que venía manejándose a lo largo de este año. La actividad trata de salir de la recesión, mientras el crédito puede revitalizarse a partir de las señales del Banco Central para que las tasas de interés sigan bajando. Sin embargo, las realidades son diferentes. El último reporte de la entidad monetaria ha dejado un duro diagnóstico: las tarjetas de crédito alcanzaron un nivel de mora en el pago de 7,4%. A su vez, el préstamo personal con falta de pago se ubicó en 9,1% y los créditos familiares, en 7,3%, niveles que no se observaban desde 2010.

Si bien se esperaba este fenómeno de mayor endeudamiento, tras el fuerte crecimiento del financiamiento en los últimos dos años, los bancos siguen de cerca la conducta de pago de sus clientes. Además, los elevados registros van en contra de la intención del Gobierno de impulsar una baja de tasas que dinamice el crédito como motor de la actividad económica. Según el economista Aldo Abram, la disminución de las expectativas inflacionarias sumada a la tranquilidad cambiaria “refleja que el valor del peso se está estabilizando; por lo tanto, el crédito acompañará la dinámica de los precios, con mayor accesibilidad”.

El Banco Central recortó las tasas para alentar el crédito

El Banco Central recortó las tasas para alentar el crédito

A su turno, Oscar Llano, Director Comercial de Mills Capital Group y Vicepresidente de Mills Capital SGR, señala que, en la actualidad, la Argentina cuenta con “un ecosistema financiero mucho más robusto, donde conviven la banca tradicional y nuevas herramientas desarrolladas por ALyCs y SGRs”. “Tras la baja de más de 20 puntos en las tasas post electorales, el mercado volvió a ser competitivo para el corto plazo. Si la actividad acompaña, el crédito puede volver a ser un pilar del crecimiento en 2026, con más alternativas y más puertas abiertas para las empresas”, agregó.

En tanto, el jefe de Estrategias de esa entidad, Emilio Botto, puntualizó que los depósitos y el crédito deberían continuar creciendo durante lo que resta de 2025. “La normalización de tasas y la menor incertidumbre política impulsaron una rotación hacia instrumentos en pesos, fortaleciendo el volumen de depósitos -especialmente a plazo fijo-. La mejora de la liquidez bancaria crea condiciones para una recuperación gradual del crédito al sector privado”, explicó.

Los créditos hipotecarios se salvaron de aquella radiografía de incremento de la morosidad. Las nuevas líneas UVA reaparecieron después de años sin financiamiento real y los préstamos están en récord de los últimos siete años. En los últimos días, dos entidades financieras bajaron sus tasas. El BBVA la redujo del 10,9% al 7,5% y el ICBC del 13% al 11% real, dado que el préstamo se actualiza por inflación porque se otorga en UVAs. En tanto, el Banco Nación la subió de 4,5% a 6%, y se mantiene como la más baja del mercado. En todos los casos, tienen que cumplirse requisitos de ingresos mínimos, acreditar los haberes salariales, entre otros, consigna el sitio TN.com.

Autos

En el mercado automotor, a su vez, hay expectativas de que la motorización del préstamo, a tasas más bajas, dinamice la compraventa de vehículos. Octubre, en un escenario de incertidumbre macroeconómica y electoral, no mostró señales de recuperación, respecto del mes anterior, en la participación de instrumentos prendarios en el total de operaciones de compra de vehículos nuevos y usados, reportó la Asociación de Concesionarias Automotor de la República Argentina (Acara). Durante el mes anterior se inscribieron 32.540 prendas totales, las cuáles representan cerca del 15% de las ventas de vehículos nuevos y usados. La participación de instrumentos prendarios sobre vehículos 0 KM muestra una desaceleración desde junio, según la entidad. En el caso de los vehículos usados, la participación es menor y más volátil aunque en octubre alcanzó valores mínimos.

Banco Nación relanzó sus créditos para autos 0 km y usados en hasta 72 cuotas: baja de tasas, requisitos y cómo acceder

Banco Nación relanzó sus créditos para autos 0 km y usados en hasta 72 cuotas: baja de tasas, requisitos y cómo acceder

El aumento acumulado de las prendas en 2025, junto con la suba en las ventas de vehículos, evidencia que las herramientas prendarias y el crédito son fundamentales para dinamizar el mercado automotriz cuando las condiciones resultan favorables. El Banco Nación apostó por su línea “+Autos”, con una Tasa Nominal Anual fija del 38%, 12 puntos por debajo del máximo reciente. Financia hasta el 100% del valor del vehículo, IVA incluido.

Temas Banco Central de la República ArgentinaArgentina
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
El Banco Central evalúa autorizar el débito automático de préstamos

El Banco Central evalúa autorizar el débito automático de préstamos

Los sueldos en Argentina: cuánto se cobra en cada provincia y cuáles son los sectores que mejor pagan

Los sueldos en Argentina: cuánto se cobra en cada provincia y cuáles son los sectores que mejor pagan

El dólar cayó y tocó su valor más bajo en un mes

El dólar cayó y tocó su valor más bajo en un mes

El debate por el fin del monotributo: qué cambiaría para 3 millones de contribuyentes

El debate por el fin del monotributo: qué cambiaría para 3 millones de contribuyentes

Las acciones argentinas cayeron en Wall Street y el riesgo país superó los 650 puntos

Las acciones argentinas cayeron en Wall Street y el riesgo país superó los 650 puntos

Lo más popular
Cómo piensa la representante tucumana en el premio nacional de liderazgo joven
1

Cómo piensa la representante tucumana en el premio nacional de liderazgo joven

Cómo la Fundación Lillo usa la IA para adelantarse a los efectos del cambio climático
2

Cómo la Fundación Lillo usa la IA para adelantarse a los efectos del cambio climático

IES Desarrollos Inmobiliarios y Beltrán Briones: una mirada estratégica que impulsa nuevas oportunidades de inversión en real estate
3

IES Desarrollos Inmobiliarios y Beltrán Briones: una mirada estratégica que impulsa nuevas oportunidades de inversión en real estate

El ritual de la cata familiar: la fórmula de Ostengo Wines para hacer vinos de alta gama
4

El ritual de la cata familiar: la fórmula de Ostengo Wines para hacer vinos de alta gama

Así es Antigravity, el “ingeniero autónomo” que Google presentó para programadores
5

Así es Antigravity, el “ingeniero autónomo” que Google presentó para programadores

Efemérides del 21 de noviembre: ¿qué pasó un día como hoy?
6

Efemérides del 21 de noviembre: ¿qué pasó un día como hoy?

Más Noticias
Pagani y Caponio visitaron la obra del acueducto de Anfama, que presenta un avance del 80%

Pagani y Caponio visitaron la obra del acueducto de Anfama, que presenta un avance del 80%

Dos niñas dejarán de usar el apellido paterno

Dos niñas dejarán de usar el apellido paterno

Broda enfatizó la urgencia de acumular reservas

Broda enfatizó la urgencia de acumular reservas

Los agentes de tránsito de San Miguel de Tucumán incorporarán “bodycams”

Los agentes de tránsito de San Miguel de Tucumán incorporarán “bodycams”

Los 28 puntos del plan de paz de Trump para Ucrania

Los 28 puntos del plan de paz de Trump para Ucrania

Los pollitos nunca dejan de fugarse

Los pollitos nunca dejan de fugarse

Desde Perú: la tragedia de quienes quedaron en medio de un conflicto armado

Desde Perú: la tragedia de quienes quedaron en medio de un conflicto armado

Agro: la mejor performance exportadora interanual en siete años

Agro: la mejor performance exportadora interanual en siete años

Comentarios