La baja de las tasas puede volver a dinamizar el crédito

La economía postelectoral está dando señales de estabilidad. El dólar prácticamente se estabilizó, sin los sobresaltos con los que venía manejándose a lo largo de este año. La actividad trata de salir de la recesión, mientras el crédito puede revitalizarse a partir de las señales del Banco Central para que las tasas de interés sigan bajando. Sin embargo, las realidades son diferentes. El último reporte de la entidad monetaria ha dejado un duro diagnóstico: las tarjetas de crédito alcanzaron un nivel de mora en el pago de 7,4%. A su vez, el préstamo personal con falta de pago se ubicó en 9,1% y los créditos familiares, en 7,3%, niveles que no se observaban desde 2010.