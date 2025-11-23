31 años después, el hijo de un bicampeón del “Veco” Villegas sueña con repetir la historia con Atlético del Rosario

Pero más allá de la convivencia y del nivel competitivo, el “Veco” también tiene un costado emocional que sólo descubren quienes vuelven después de años. Jorge lo explica con una honestidad sencilla. “Ser hijo mío es complicado. Yo quiero que él haga su camino. Que disfrute, que sea feliz. Entrenarlo este año fue especial, pero todos los chicos que entreno son como mis hijos; los trato igual. Eso es lo que intentamos inculcar: contención emocional y deportiva”, explica.