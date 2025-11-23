Secciones
Deportes

Los Pumas perdieron 27-23 frente a Inglaterra en Twickenham

Santiago Carreras ingresó unos minutos en lugar de Tomás Albornoz, quien había sufrido una conmoción. Santiago Carreras ingresó unos minutos en lugar de Tomás Albornoz, quien había sufrido una conmoción. Walter y Juan Gasparini / Gaspafotos / Prensa UAR

George Ford abrió el marcador a través de un drop. Max Ojomoh, Febi Waboso y Slade anotaron los tries ingleses; Justo Piccardo y Rodrigo Isgró anotaron las conquistas argentinas.

Hace 1 Hs
15:05 hs

Finalizó el partido

Los Pumas cayeron 27-23 frente a Inglaterra.

15:01 hs

39' ST: Try de Los Pumas

Isgró anotó un try y Carreras anotó la conversión.

14:59 hs

38' ST: El TMO anuló el try de Oviedo

Tras una revisión, el árbitro anuló la conquista de Oviedo.

14:50 hs

31' ST: Penal de Inglaterra

Ford anotó el 27-16.

14:44 hs

27' ST: Conversión de Ford

El partido está 24-16.

14:44 hs

26' ST: Try de Inglaterra

Slade anota el tercer try de Inglaterra.

14:41 hs

23' ST: Ford falló un drop

El apertura inglés erró un disparo de cara a la H.

14:36 hs

19' ST: Penal de Argentina

Carreras anota el 17-16.

14:28 hs

Kremer volvió a la cancha

Matera salió por Kremer.

14:26 hs

Cambios en Argentina

Salieron Benítez Cruz y Albornoz, ingresaron Carreras y Moyano.

14:26 hs

10' ST: Albornoz anotó un penal

Argentina pierde 17-13 frente a Inglaterra.

14:20 hs

Cambios en Argentina

Ingresaron Matera, Oviedo y Rapetti en lugar de Delgado, Kremer y Grondona.

14:19 hs

5' ST: Conversión de Albornoz

El partido está 17-10.

14:18 hs

4' ST: Try de Argentina

Justo Piccardo anota el primer try para Los Pumas. El partido está 17-8.

14:13 hs

Comenzó el segundo tiempo

14:13 hs

"Nosotros sabíamos que el partido pasará por la disciplina táctica"

"Nosotros sabemos que el partido va a pasar por la disciplina táctica. Creo que en eso estamos bien, pero nos está faltando en el tema de contacto. Lo más importante es que ellos entraron una vez a los cinco y terminaron en un try. Quedan 40 minutos y son 14 puntos", dijo Fernández Lobbe.

13:59 hs

Finalizó el primer tiempo

Argentina mostró buenos pasajes de juego, aunque desaprovechó varias ocasiones para anotar puntos debido a errores y buenas defensa de Inglaterra. El partido está 17-3.

13:58 hs

40' PT: El TMO le anuló un try a Inglaterra.

Cowan Dicke había anotado el tercer try de Inglaterra, pero el TMO lo anuló debido a que el forward no llegó a apoyar en el ingoal.

13:53 hs

38' PT: Ford falló un penal

El apertura inglés desperdició una chance de ampliar el marcador. El partido sigue 17-3.

13:50 hs

34' PT: Penal de Argentina

El tucumano Albornoz puso el 17-3.

13:40 hs

26' PT: Conversión de Ford

El apertura anotó el disparo y el partido está 17-0.

13:39 hs

25' PT: Try de Inglaterra

Febi Waboso capturó un kick en carrera y anotó el 15-0.

13:35 hs

20' PT: Carreras le pegó al palo de la H

El apertura pateó un penal, pero el disparo impactó en uno de los postes de la H. Albornoz volvió al campo de juego.

13:27 hs

14' PT: Gallo estuvo a punto de marcar un try

El tucumano recibió un pase claro a metros del ingoal inglés, pero no pudo controlar la pelota y quedó a las puertas del descuento de Los Pumas.

13:25 hs

Tomás Albornoz salió a los vestuarios

Santiago Carreras entró en su lugar. El tucumano habría recibido un golpe por lo que tuvo que ser atendido por el cuerpo médico.

13:22 hs

9' PT: Try de Inglaterra

Ojomoh interceptó un intento de pase de Juan Cruz Mallía y atrapó la "ovalada" para correr hasta el ingoal argentino. El partido está 10-0 a favor de los locales.

13:21 hs

8' PT: Drop de George Ford

El apertura marcó los primeros puntos para la "Rosa". Argentina pierde 3-0 en Twickenham.

13:12 hs

Comenzó el partido

Tomás Albornoz realizó el kick off en Twickenham.

13:05 hs

El posteo de Tucumán Rugby para celebrar el regreso de Tomás Albornoz

13:03 hs

El recuerdo del triunfo en 2022

En este mismo estadio, Los Pumas celebraron una victoria histórica en 2022, cuando el equipo dirigido por Michael Cheika derrotó a Inglaterra por 30-29 con una actuación decisiva de Emiliano Boffelli, autor de 25 puntos entre un try, seis penales y una conversión. El otro try lo apoyó Santiago Carreras. De aquellos protagonistas, nueve vuelven a aparecer hoy entre los 23 elegidos por Felipe Contepomi: seis como titulares -Thomas Gallo y Julián Montoya en la primera línea; Juan Martín González y Marcos Kremer en el pack; Matías Moroni y Juan Cruz Mallía entre los backs- y dos como finishers, además de Ignacio Ruiz, suplente en ambas oportunidades. 

Del lado inglés también se repiten siete nombres respecto de aquella derrota: Ellis Genge y Luke Cowan-Dickie nuevamente en la primera línea; Maro Itoje y Alex Coles en la segunda; Freddie Steward como fullback; y Tom Curry y Marcus Smith esperando desde el banco.

11:38 hs

El XV de Los Pumas

Juan Cruz Mallía; Rodrigo Isgró, Matías Moroni, Justo Piccardo y Bautista Delguy; Tomás Albornoz y Simón Benítez Cruz; Marcos Kremer, Santiago Grondona y Juan Martín González; Pedro Rubiolo y Guido Petti Pagadizábal; Pedro Delgado, Julián Montoya (c) y Thomas Gallo.

Suplentes: Ignacio Ruiz, Boris Wenger, Tomás Rapetti, Franco Molina, Pablo Matera, Joaquín Oviedo, Agustín Moyano y Santiago Carreras.

11:38 hs

El XV de Inglaterra

Freddie Steward; Immanuel Feyi-Waboso, Henry Slade, Max Ojomoh y Elliot Daly; George Ford y Ben Spencer; Sam Underhill, Ben Earl y Guy Pepper; Alex Coles y Maro Itoje (c ); Asher Opoku-Fordjour, Luke Cowan-Dickie y Ellis Genge.

Suplentes: Theo Dan, Fin Baxter, Will Stuart, Charlie Ewels, Tom Curry, Henry Pollock, Alex Mitchell y Marcus Smith.

Lo que tenés que saber

Este domingo, desde las 13.10 de Argentina, Los Pumas enfrentarán a Inglaterra en Twickenham en un nuevo test match de la ventana internacional de noviembre. El duelo, arbitrado por el francés Pierre Brousset y televisado en vivo por ESPN (también disponible por streaming en Disney+ Premium), presenta realidades distintas: el seleccionado argentino llega sin la presión del ranking, ya que tiene asegurado su lugar como cabeza de serie para el sorteo del Mundial 2027, y solo juega por la ilusión de quebrar una racha adversa ante un rival que lo venció en 14 de los últimos 15 cruces. Inglaterra, en cambio, asume el compromiso como favorita y fortalecida por su reciente triunfo ante los All Blacks por 33-19 en Londres.

