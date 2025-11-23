Secciones
¿Cuál es la tendencia en ropa que reemplazó al blanco en la cena de Año Nuevo 2026?

Este color aporta una base visual distintiva a la celebración.

¿Cuál es la tendencia en ropa que reemplazó al blanco en la cena de Año Nuevo 2026?
Hace 3 Hs

El Año Nuevo 2026 sugiere una ruptura elegante con el tradicional color blanco que suele dominar las celebraciones. En su lugar, la mesa se tiñe de azul petróleo, un tono profundo y sofisticado que ya se posiciona con fuerza en los ámbitos de decoración, moda y montajes festivos. Este color aporta una base visual distintiva a la celebración.

La clave de esta tendencia reside en lograr una combinación entre sobriedad y calidez. Para ello, se utilizan materiales nobles, texturas naturales y sutiles detalles metalizados. Estos elementos buscan elevar la estética de la mesa festiva sin caer en la sobrecarga visual.

¿Por qué el azul petróleo y no el blanco?

Existen tres razones clave para comprender por qué el azul petróleo se impone como color destacado para la celebración de Año Nuevo. En primer lugar, ofrece una elegancia moderna a la mesa, pues su tono profundo aporta una presencia notable al montaje sin resultar estridente o excesivo.

En segundo lugar, el color exhibe una gran versatilidad cromática, ya que funciona perfectamente en combinación con otros tonos como el dorado, el plateado, el nude, el gris y las maderas claras. Finalmente, contribuye a generar un ambiente cálido y sereno, creando una sensación nocturna ideal para la celebración del 31 de diciembre.

Cómo vestir para las fiestas

Para lograr un montaje exitoso, se aconseja mantener un máximo de dos colores dominantes: el azul petróleo junto a un tono neutro, reservando los metalizados únicamente como acentos. También es recomendable evitar los estampados excesivos, ya que la elegancia de esta paleta surge cuando predominan las superficies lisas y el uso de texturas naturales.

Se debe pensar en la mesa de forma "zonificada" o estructurada: los platos y cubiertos deben ir centrados, el vaso se ubica a la derecha y la servilleta puede ir plegada o anudada con una cinta color nude. Si hay niños presentes, es preferible utilizar elementos menos frágiles en sus puestos y colocar centros de mesa bajos para no obstruir la conversación.

