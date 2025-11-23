¿Cuál es la tendencia en ropa que reemplazó al blanco en la cena de Año Nuevo 2026?

El Año Nuevo 2026 sugiere una ruptura elegante con el tradicional color blanco que suele dominar las celebraciones. En su lugar, la mesa se tiñe de azul petróleo, un tono profundo y sofisticado que ya se posiciona con fuerza en los ámbitos de decoración, moda y montajes festivos. Este color aporta una base visual distintiva a la celebración.