Pocos la estudian, pero su salida laboral es millonaria: la carrera poco conocida que sorprende en Argentina

En un contexto en el que cada vez más jóvenes dudan sobre qué estudiar y cómo asegurar una buena salida laboral, una carrera poco difundida comenzó a llamar la atención por un dato contundente: sus egresados acceden a salarios que superan ampliamente el promedio nacional. Con una matrícula muy reducida y un nivel de especialización alto, se convirtió en una opción que sorprende incluso a especialistas en educación superior y mercado de trabajo.
Recién al profundizar en los datos aparece el detalle que explica su enorme demanda: se trata de Ingeniería en Petróleo, una carrera que se dicta en la UBA de Buenos Aires y que año tras año gradúa a muy pocos profesionales, lo que incrementa su valoración en el sector energético. Su combinación de escasez de especialistas y salarios elevados la posiciona hoy como una de las alternativas más codiciadas por las empresas.
Por qué estudiar Ingeniería en Petróleo: claves de la carrera con poca cantidad de egresados
Clasificada en el prestigioso puesto 24 del ranking QS, esta carrera destaca por su contribución a desafíos cruciales. Su currícula hace énfasis en: “Cambio climático global, la provisión de energía, las problemáticas de vivienda, transportes y comunicaciones, a partir del respeto por los recursos para las futuras generaciones”.
Lo que se espera de estos profesionales es que sean "capaces de interpretar los datos recibidos de geólogos, geofísicos, químicos y físicos, y de desarrollar métodos y optimizar procesos para el desarrollo de los yacimientos haciendo uso de todas las tecnologías que tenga a su alcance". Dada la poca cantidad de egresados que cumplen con las aptitudes requeridas para ocupar los puestos, la carrera goza de una salida laboral amplia y muy solicitada.
¿Cuánto dura la carrera y dónde se estudia en Argentina?
La duración formal de la Ingeniería en Petróleo es de seis años y en Argentina se dicta en la UBA. Este período está diseñado para dotar al estudiante de una sólida base en ciencias exactas, combinada con conocimientos aplicados a la extracción, producción y desarrollo de yacimientos de hidrocarburos.
El programa de estudios está dividido en tres áreas principales: Ciencias Básicas, Ingeniería Aplicada y Áreas de Énfasis. Esto asegura que el ingeniero sea "capaz de interpretar los datos recibidos de geólogos, geofísicos, químicos y físicos", como requiere la industria. Las materias más representativas y esenciales incluyen:
- Núcleo de Ciencias Básicas
- Matemática Superior y Análisis Matemático: Fundamentales para el modelado y la simulación de procesos.
- Física: específicamente la termodinámica y mecánica de fluidos, cruciales para entender el movimiento y comportamiento de los hidrocarburos.
- Química General y Orgánica: necesarias para analizar la composición del petróleo y el gas.
- Geología: para comprender la formación de la Tierra, las rocas y la ubicación de los reservorios.