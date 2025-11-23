Pocos la estudian, pero su salida laboral es millonaria: la carrera poco conocida que sorprende en Argentina

Lo que se espera de estos profesionales es que sean "capaces de interpretar los datos recibidos de geólogos, geofísicos, químicos y físicos, y de desarrollar métodos y optimizar procesos para el desarrollo de los yacimientos haciendo uso de todas las tecnologías que tenga a su alcance". Dada la poca cantidad de egresados que cumplen con las aptitudes requeridas para ocupar los puestos, la carrera goza de una salida laboral amplia y muy solicitada.