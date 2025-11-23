Secciones
SociedadActualidad

Pocos la estudian, pero su salida laboral es millonaria: la carrera poco conocida que sorprende en Argentina

Pese a su dificultad, esta formación ofrece una salida laboral amplia y con gran posibilidad de crecimiento económico.

La carrera poco conocida que sorprende en Argentina La carrera poco conocida que sorprende en Argentina UBA
Hace 1 Hs

En un contexto en el que cada vez más jóvenes dudan sobre qué estudiar y cómo asegurar una buena salida laboral, una carrera poco difundida comenzó a llamar la atención por un dato contundente: sus egresados acceden a salarios que superan ampliamente el promedio nacional. Con una matrícula muy reducida y un nivel de especialización alto, se convirtió en una opción que sorprende incluso a especialistas en educación superior y mercado de trabajo.

¿Qué carreras conviene estudiar y cuáles no en 2026, según la IA?

¿Qué carreras conviene estudiar y cuáles no en 2026, según la IA?

Recién al profundizar en los datos aparece el detalle que explica su enorme demanda: se trata de Ingeniería en Petróleo, una carrera que se dicta en la UBA de Buenos Aires y que año tras año gradúa a muy pocos profesionales, lo que incrementa su valoración en el sector energético. Su combinación de escasez de especialistas y salarios elevados la posiciona hoy como una de las alternativas más codiciadas por las empresas.

Por qué estudiar Ingeniería en Petróleo: claves de la carrera con poca cantidad de egresados

Clasificada en el prestigioso puesto 24 del ranking QS, esta carrera destaca por su contribución a desafíos cruciales. Su currícula hace énfasis en: “Cambio climático global, la provisión de energía, las problemáticas de vivienda, transportes y comunicaciones, a partir del respeto por los recursos para las futuras generaciones”.

Lo que se espera de estos profesionales es que sean "capaces de interpretar los datos recibidos de geólogos, geofísicos, químicos y físicos, y de desarrollar métodos y optimizar procesos para el desarrollo de los yacimientos haciendo uso de todas las tecnologías que tenga a su alcance". Dada la poca cantidad de egresados que cumplen con las aptitudes requeridas para ocupar los puestos, la carrera goza de una salida laboral amplia y muy solicitada.

¿Cuánto dura la carrera y dónde se estudia en Argentina?

La duración formal de la Ingeniería en Petróleo es de seis años y en Argentina se dicta en la UBA. Este período está diseñado para dotar al estudiante de una sólida base en ciencias exactas, combinada con conocimientos aplicados a la extracción, producción y desarrollo de yacimientos de hidrocarburos.

El programa de estudios está dividido en tres áreas principales: Ciencias Básicas, Ingeniería Aplicada y Áreas de Énfasis. Esto asegura que el ingeniero sea "capaz de interpretar los datos recibidos de geólogos, geofísicos, químicos y físicos", como requiere la industria. Las materias más representativas y esenciales incluyen:

- Núcleo de Ciencias Básicas

- Matemática Superior y Análisis Matemático: Fundamentales para el modelado y la simulación de procesos.

- Física: específicamente la termodinámica y mecánica de fluidos, cruciales para entender el movimiento y comportamiento de los hidrocarburos.

- Química General y Orgánica: necesarias para analizar la composición del petróleo y el gas.

- Geología: para comprender la formación de la Tierra, las rocas y la ubicación de los reservorios.

Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Qué carreras tendrán más salida laboral en Argentina en 2026, según la Inteligencia Artificial

Qué carreras tendrán más salida laboral en Argentina en 2026, según la Inteligencia Artificial

La carrera del futuro: dura dos años y medio, tiene solo 13 materias y promete una gran salida laboral

La carrera del futuro: dura dos años y medio, tiene solo 13 materias y promete una gran salida laboral

A qué hora exacta corre Colapinto el Gran Premio de Las Vegas esta noche

A qué hora exacta corre Colapinto el Gran Premio de Las Vegas esta noche

Lo más popular
Fórmula 1 en Las Vegas: qué pasó en la carrera, la posición de Colapinto y quién ganó el GP
1

Fórmula 1 en Las Vegas: qué pasó en la carrera, la posición de Colapinto y quién ganó el GP

Tiempos de cambio
2

Tiempos de cambio

Debate urbano: ¿cuál debe ser el destino de la estación Mitre?
3

Debate urbano: ¿cuál debe ser el destino de la estación Mitre?

Milei pone a un militar al frente del Ministerio de Defensa
4

Milei pone a un militar al frente del Ministerio de Defensa

El singular apoyo de “Pico” Peralta a Tucumán Central
5

El singular apoyo de “Pico” Peralta a Tucumán Central

Jaldo suma y Catalán avanza: el nuevo Congreso y las estrategias rumbo al 2027
6

Jaldo suma y Catalán avanza: el nuevo Congreso y las estrategias rumbo al 2027

Más Noticias
Impecable de la noche a la mañana: el truco para limpiar el inodoro sin mover un dedo

Impecable de la noche a la mañana: el truco para limpiar el inodoro sin mover un dedo

La carrera del futuro: dura dos años y medio, tiene solo 13 materias y promete una gran salida laboral

La carrera del futuro: dura dos años y medio, tiene solo 13 materias y promete una gran salida laboral

Se viralizó una foto de la China Suárez sin filtros: así luce al natural

Se viralizó una foto de la China Suárez sin filtros: así luce al natural

¿Llega “Bondi Uber” a la Argentina? El comunicado de la empresa

¿Llega “Bondi Uber” a la Argentina? El comunicado de la empresa

Cuáles son las tres carreras que ya no convienen estudiar en 2026, según la inteligencia artificial

Cuáles son las tres carreras que ya no convienen estudiar en 2026, según la inteligencia artificial

Así es la mansión de Eliana Guercio y “Chiquito” Romero: lujo europeo, luz natural y una pileta multinivel única

Así es la mansión de Eliana Guercio y “Chiquito” Romero: lujo europeo, luz natural y una pileta multinivel única

Cómo atenderá el comercio el viernes no laborable y el lunes feriado

Cómo atenderá el comercio el viernes no laborable y el lunes feriado

Hay alerta amarilla por tormentas y vientos fuertes este jueves: ¿a qué hora y dónde?

Hay alerta amarilla por tormentas y vientos fuertes este jueves: ¿a qué hora y dónde?

Comentarios