La China Suárez se quebró la nariz en pleno rodaje: ¿cómo quedó tras el golpe?

La China Suárez demostró que la vida en el set de filmación no se trata solo de glamour y facilidades. Mientras grababa la película "Hija del fuego: la venganza de la bastarda" en la Patagonia, la actriz tuvo varios accidentes que decidió documentar. Compartió estos percances con sus seguidores a través de sus historias de Instagram en las últimas horas.
La artista compartió una serie de incidentes que le sucedieron durante la filmación. La actriz relató que se quebró la nariz a causa de un golpe mientras rodaba una escena y, con un gesto de fastidio, exhibió el moretón que dejó la lesión.
Cómo se rompió la nariz la China Suárez
“El día que me rompí el tabique”, escribió junto al video publicado. En en otra historia mostraba cómo su hijo Amancio le ponía una bolsa de hielo, y ella agradecía: “Pero tenía enfermero de lujo”.
Este accidente no representó el único incidente inesperado que sufrió la actriz. Suárez reveló que también se quemó con una bolsa de agua caliente, un elemento que utilizaba para combatir las temperaturas extremas del sur argentino. Con una expresión de sorpresa, mostró la marca que le dejó la quemadura en la zona del escote.
El brote de acné que mostró la China Suárez
Como si la serie de infortunios fuera poco, La China Suárez también quedó encerrada en el set de filmación. En uno de los videos que compartió, aparecen sus hijos intentando ayudarla a salir de la habitación donde estaba atrapada. Además, la actriz confesó haber experimentado uno de sus peores brotes de acné durante el período de rodaje.
A pesar de todos los malos momentos que experimentó en el set, la actriz aprovechó su estadía en Argentina. Disfrutó de varias tardes idílicas en el sur del país junto a su familia, logrando así un contrapunto positivo a las dificultades del rodaje.