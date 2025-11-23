La China Suárez se quebró la nariz en pleno rodaje: ¿cómo quedó tras el golpe?

La China Suárez demostró que la vida en el set de filmación no se trata solo de glamour y facilidades. Mientras grababa la película "Hija del fuego: la venganza de la bastarda" en la Patagonia, la actriz tuvo varios accidentes que decidió documentar. Compartió estos percances con sus seguidores a través de sus historias de Instagram en las últimas horas.