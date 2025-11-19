Luna nueva en Escorpio de noviembre 2025: cuándo es y cómo impactará en cada signo

El cosmos se prepara para un poderoso evento de introspección y cambio radical: la Luna nueva en Escorpio de noviembre de 2025. Este fenómeno astrológico no es un ciclo cualquiera, ya que tiene lugar en el signo más profundo, misterioso e intenso del zodíaco. Es el momento cósmico perfecto para dejar morir lo que ya no sirve y plantar las semillas de un futuro más auténtico.
¿Cuándo ocurrirá exactamente este portal de regeneración y, más importante aún, qué áreas de tu vida están destinadas a cambiar? Desde la gestión de las finanzas compartidas hasta la intensidad de las relaciones íntimas, cada signo sentirá el impacto de esta Luna Nueva de Escorpio de manera única. Conocé cómo esta energía te obligará a sumergirte en las sombras para resurgir, más fuerte y renovado, en el camino hacia la próxima fase lunar.
Luna nueva en Escorpio: ¿cuándo es y cómo impacta en cada signo del zodíaco?
Este jueves 20 de noviembre será la poderosa Luna nueva en el signo de Escorpio, una de las más potentes del año 2025, ya que nos trae cambio y transformación desde lo más profundo de nuestro ser. A continuación, las predicciones signo por signo:
Aries: esta semana tu energía se activa, quizás estés haciendo muchas cosas a la vez, y sin tomarte un respiro. Pero esta luna se va a pedir que bajes un cambio, que observes tu mundo interno y reconectes con tu esencia. No corras, date tiempo para vos, sobre todo tiempo de calidad.
Tauro: esta semana venís muy movilizada, y puede haber situaciones que te saquen de tu zona de confort, sorpresas que te obligan a salir del paso con creatividad. Por otra parte, esta luna nueva te propone un nuevo comienzo con tu pareja. Pueden llegar nuevas relaciones o sociedades.
Géminis: esta semana viene un poco más alivianada que las anteriores porque Urano dejó tu signo y te sacó un peso de encima. Esta luna nueva en Escorpio viene a invitarte a realizar un cambio de hábitos y de rutinas. Quizás es hora de un chequeo médico para prepararte para el último tirón del año.
Cáncer: quizás estés vivenciando cierta tensión en el ambiente, y que las cosas no se dan como pretendías. Paciencia. Esta luna nueva propone un giro creativo, relajar la cabeza y conectarte con el arte y el amor. También puede traer una nueva forma de encarar tu vínculo con tus hijos.
Leo: es probable que la energía esté bajando, y que necesites tomarte un descanso. Sería bueno trabajar sobre tus temores, tus sombras, todo lo que nos cuesta ver de nosotros mismos. Aprovechá la luna nueva para reconectar con tu hogar, con tu familia. Buen momento para hacer mudanzas o cambios en casa.
Virgo: esta semana el campo vibratorio se llena de optimismo y bienestar. Es buen momento para conectar con algo más profundo que nos lleve a indagar sobre el sentido de la vida. La luna nueva te trae excelente energía para la comunicación y para establecer nuevos vínculos. Pensamientos positivos.
Libra: quizás esta semana te sientas un poco cansada, con la energía drenada, probablemente la sensación de angustia sobrevenga. La luna nueva te va a proponer sacarle la cabeza a las situaciones y conectar con el cuerpo, con los cinco sentidos.
Escorpio: esta semana las emociones están a flor de piel. Es importante que las dejes fluir, que no te contengas y te permitas estar más perceptiva y receptiva. La luna nueva en tu signo traerá cambios muy potentes y profundos, aunque para eso haya que atravesar el dolor.
Sagitario: quizás esta semana te sientas muy activa y comunicativa, pero el cansancio del año comienza a hacer sus efectos. Puede haber cierta confusión en el ambiente. La luna nueva en Escorpio te pedirá ir hacia adentro, meditar, prestarle atención a tus sueños para poder conectar con el mundo inconsciente.
Capricornio: esta semana te ves potenciada y con mucha energía. Y la luna nueva en Escorpio te propone abrirte a nuevas amistades y nuevos grupos de trabajo. Apuntá a nuevas metas y proyectos para materializarlos en 2026, en especial si viene acompañado del trabajo en equipo.
Acuario: esta semana viene un poco tensionado el ambiente para los acuarianos, quizás vivenciando situaciones que se salieron de su cauce o terminaron siendo exageradas. Mientras tanto, la luna nueva te invita a darle un giro de 180° a tu vocación, encontrar nuevos estímulos en el ámbito profesional. Es hora de producir cambios.
Piscis: es importante que conectes con esa sensibilidad desde un plano más elevado como lo propone la luna nueva en Escorpio. Es hora de abandonar viejas creencias y mandatos. Programar un viaje es una excelente idea para esta temporada.