Luna nueva en Escorpio de noviembre 2025: cuándo es y cómo impactará en cada signo

El cosmos se prepara para un poderoso evento de introspección y cambio radical: la Luna nueva en Escorpio de noviembre de 2025. Este fenómeno astrológico no es un ciclo cualquiera, ya que tiene lugar en el signo más profundo, misterioso e intenso del zodíaco. Es el momento cósmico perfecto para dejar morir lo que ya no sirve y plantar las semillas de un futuro más auténtico.