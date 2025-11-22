Colapinto y Alpine tienen una misión ambiciosa en 2026

La Fórmula 1 prevé en 2026 uno de los mayores cambios reglamentarios de su historia; para Alpine y Franco Colapinto, la que viene representa una temporada que ofrece tanto un desafío económico como una oportunidad deportiva. El cierre de 2025 muestra un panorama contrastante: sin contar el Gran Premio de Las Vegas que se concretaba esta madrugada y quedando sólo dos carreras por delante, los resultados en la pista han sido decepcionantes, con un monoplaza que quedó fuera de ritmo y un equipo –salvo un milagro- que culminará último en el campeonato. Sin embargo, al mismo tiempo se está gestando una reconstrucción profunda de la escudería que tendrá como protagonista al piloto bonaerense, que ha asegurado su continuidad con un contrato significativamente mejorado.