Opinión› LETRAS Perón y el cuerpo que no tuvo paz Compartir Whatsapp Facebook X Copiar dirección URL Por Guillermo Monti Hace 5 Hs Seguir en Escuchar nota Tu navegador no soporta HTML5 audio Esta nota pertenece al contenido premium y es exclusiva para suscriptores. Temas Juan Domingo PerónMaría Eva Duarte de PerónTomás Eloy Martínez Tamaño texto Comentarios Lo más popular Caso Lebbos: “Las feministas no cooptamos a Leti; nosotras la escuchamos y respetamos sus decisiones” Los Oscars desde Tucumán: una noche donde el cine se vivió como un clásico de domingo Cómo tramitar el boleto estudiantil gratuito para universitarios y terciarios de la capital Los argentinos usan cada vez más ChatGPT y YouTube y un estudio explica por qué Planificar antes de que la ciudad nos desborde Cartas de lectores: “Buenos y malos” en el Peronismo