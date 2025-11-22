Rugby inclusivo en Tucumán: la historia de Ubuntu y el impacto del Mixed Ability

La suya, como la de tantas otras familias que se hicieron presentes en Los Tarcos, ya empezó a cambiar. Para iniciarse en el rugby inclusivo en Usapucas XV -el equipo adaptado del club en Tucumán- no hace falta ser socio ni pagar una cuota: todo es voluntario. Quienes quieran sumarse pueden acercarse a las instalaciones del club, completar una ficha para conocer las condiciones de salud y el tipo de acompañamiento que necesita cada jugador, y participar de los entrenamientos que se realizan todos los sábados a las 10, en la sede de Los Tarcos.