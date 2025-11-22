Santa Cecilia, patrona de los músicos: que oración rezar para recibir su protección

Cada 22 de noviembre se conmemora la muerte de Santa Cecilia, Virgen y Mártir, protectora de los músicos y los poetas. Fue conocida también como Cecilia de Roma y su culto se extendió alrededor de todo el mundo en virtud del relato de su martirio. Se considera a esta figura un modelo de mujer cristiana y hoy miles de fieles siguen pidiéndole su protección e intercesión.