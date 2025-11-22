Secciones
SociedadActualidad

Santa Cecilia, patrona de los músicos: que oración rezar para recibir su protección

La mártir fue considerada un ejemplo para las mujeres cristianas de todo el mundo.

Santa Cecilia es considerada la protectora de los artistas y a ella se pide inspiración. Santa Cecilia es considerada la protectora de los artistas y a ella se pide inspiración.
Hace 2 Hs

Cada 22 de noviembre se conmemora la muerte de Santa Cecilia, Virgen y Mártir, protectora de los músicos y los poetas. Fue conocida también como Cecilia de Roma y su culto se extendió alrededor de todo el mundo en virtud del relato de su martirio. Se considera a esta figura un modelo de mujer cristiana y hoy miles de fieles siguen pidiéndole su protección e intercesión.

Santoral del 21 de noviembre: qué celebra hoy en la Iglesia Católica

Santoral del 21 de noviembre: qué celebra hoy en la Iglesia Católica

Cecilia nació en el seno de una familia noble cristiana y ofreció su santidad y pureza a Dios, como se había hecho habitual entre las mujeres cristianas de los primeros siglos después de la crucifixión. Pero haciendo caso omiso a su voluntad, su padre la comprometió y entregó en matrimonio a Valeriano.

Después de una serie de vejaciones que se le practicaron con la intención de matarla durante una nueva persecución a los cristianos, el papa Urbano I ordenó recuperar su cuerpo que ya había atravesado quemaduras, ahogamientos y otras penurias. Fue enterrada junto a la catacumba del papa Calixto I luego de haber sufrido durante tres días.

La oración de perdón para rezar a Santa Cecilia

Gloriosa Virgen y mártir Santa Cecilia, modelo de esposa fidelísima de Jesús, vedme aquí postrado humildemente ante vuestras plantas. Soy un pobre pecador que vengo a implorar vuestra poderosa intercesión ante Jesús a quién tanto amasteis, suplicándote que me consigas un verdadero arrepentimiento de mis pecados, un propósito eficaz de enmienda y una heroica fortaleza para confesar y defender la fe que he profesado.

Alcánzame la gracia de vivir y morir en esta santa fe, como también las gracias especiales que necesito para vivir santamente en mi estado. Escucha y alcanzame mis súplicas , oh virgen poderosísima, para que merezca gozar un día de la eterna bienaventuranza. Así sea.

Oración de los música a Santa Cecilia

“Oh santa Cecilia, patrona amada de los músicos, vengo a ti con humildad y gratitud. Te pido que intercedas por nosotros, los músicos, y nos brindes tu protección y bendiciones en nuestra búsqueda musical. Inspíranos con tu gracia para que podamos expresar la belleza a través de la música y superar los desafíos que puedan surgir en nuestro camino. Agradezco tu guía y amor. Amén.”

Temas Iglesia Católica
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Dos niñas dejarán de usar el apellido paterno
1

Dos niñas dejarán de usar el apellido paterno

La Corte Suprema de Justicia de Tucumán se prepara para elegir a su presidente
2

La Corte Suprema de Justicia de Tucumán se prepara para elegir a su presidente

Causa Cuadernos: “El dinero iba a la Quinta de Olivos”
3

Causa Cuadernos: “El dinero iba a la Quinta de Olivos”

Fórmula 1 en Las Vegas: qué pasó en la Qualy, la posición de Colapinto y a qué hora es la carrera
4

Fórmula 1 en Las Vegas: qué pasó en la Qualy, la posición de Colapinto y a qué hora es la carrera

Falleció la niña de siete años baleada en un ataque en San Cayetano
5

Falleció la niña de siete años baleada en un ataque en San Cayetano

Los agentes de tránsito de San Miguel de Tucumán incorporarán “bodycams”
6

Los agentes de tránsito de San Miguel de Tucumán incorporarán “bodycams”

Más Noticias
Qué carreras tendrán más salida laboral en Argentina en 2026, según la Inteligencia Artificial

Qué carreras tendrán más salida laboral en Argentina en 2026, según la Inteligencia Artificial

Se viralizó una foto de la China Suárez sin filtros: así luce al natural

Se viralizó una foto de la China Suárez sin filtros: así luce al natural

A qué hora exacta corre Colapinto el Gran Premio de Las Vegas esta noche

A qué hora exacta corre Colapinto el Gran Premio de Las Vegas esta noche

Aguas abiertas en El Cadillal: más de 200 nadadores en la segunda fecha del Circuito NOA 2025

Aguas abiertas en El Cadillal: más de 200 nadadores en la segunda fecha del Circuito NOA 2025

Así es la mansión de Eliana Guercio y “Chiquito” Romero: lujo europeo, luz natural y una pileta multinivel única

Así es la mansión de Eliana Guercio y “Chiquito” Romero: lujo europeo, luz natural y una pileta multinivel única

Hay alerta amarilla por tormentas y vientos fuertes este jueves: ¿a qué hora y dónde?

Hay alerta amarilla por tormentas y vientos fuertes este jueves: ¿a qué hora y dónde?

Vientos nivel naranja de hasta 110 km/h y lluvias intensas afectarán a cinco provincias este martes

Vientos nivel naranja de hasta 110 km/h y lluvias intensas afectarán a cinco provincias este martes

El pantalón que es tendencia y viene a reemplazar a los jeans clásicos: una moda que viene desde Europa

El pantalón que es tendencia y viene a reemplazar a los jeans clásicos: una moda que viene desde Europa

Comentarios