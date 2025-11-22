Santa Cecilia, patrona de los músicos: que oración rezar para recibir su protección

Cada 22 de noviembre se conmemora la muerte de Santa Cecilia, Virgen y Mártir, protectora de los músicos y los poetas. Fue conocida también como Cecilia de Roma y su culto se extendió alrededor de todo el mundo en virtud del relato de su martirio. Se considera a esta figura un modelo de mujer cristiana y hoy miles de fieles siguen pidiéndole su protección e intercesión.
Cecilia nació en el seno de una familia noble cristiana y ofreció su santidad y pureza a Dios, como se había hecho habitual entre las mujeres cristianas de los primeros siglos después de la crucifixión. Pero haciendo caso omiso a su voluntad, su padre la comprometió y entregó en matrimonio a Valeriano.
Después de una serie de vejaciones que se le practicaron con la intención de matarla durante una nueva persecución a los cristianos, el papa Urbano I ordenó recuperar su cuerpo que ya había atravesado quemaduras, ahogamientos y otras penurias. Fue enterrada junto a la catacumba del papa Calixto I luego de haber sufrido durante tres días.
La oración de perdón para rezar a Santa Cecilia
Gloriosa Virgen y mártir Santa Cecilia, modelo de esposa fidelísima de Jesús, vedme aquí postrado humildemente ante vuestras plantas. Soy un pobre pecador que vengo a implorar vuestra poderosa intercesión ante Jesús a quién tanto amasteis, suplicándote que me consigas un verdadero arrepentimiento de mis pecados, un propósito eficaz de enmienda y una heroica fortaleza para confesar y defender la fe que he profesado.
Alcánzame la gracia de vivir y morir en esta santa fe, como también las gracias especiales que necesito para vivir santamente en mi estado. Escucha y alcanzame mis súplicas , oh virgen poderosísima, para que merezca gozar un día de la eterna bienaventuranza. Así sea.
Oración de los música a Santa Cecilia
“Oh santa Cecilia, patrona amada de los músicos, vengo a ti con humildad y gratitud. Te pido que intercedas por nosotros, los músicos, y nos brindes tu protección y bendiciones en nuestra búsqueda musical. Inspíranos con tu gracia para que podamos expresar la belleza a través de la música y superar los desafíos que puedan surgir en nuestro camino. Agradezco tu guía y amor. Amén.”