Diversos y variados shows para celebrar el Día de la Música

Dentro de este último aspecto, a las 19 en la Casa Museo de la Ciudad (Salta 532), se realizará el Encuentro de Músicos y Luthiers “Guitarras vivas”, de exposición de instrumentos y concierto posterior con la participación de Daniel Albarracín, Marco Ceraolo, María Dip, Victoria López, Oscar Salvatierra, Allier Díaz Ferrer, María Lastra y Carla Rossini. Una hora después, en el teatro municipal Rosita Ávila (Las Piedras 1.550), habrá un encuentro con la presencia de los coros Municipal, de Niños del Colegio Montserrat, el Coral EPAM y el Coral EXUN.