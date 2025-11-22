Diversos y variados shows para celebrar el Día de la Música

Santa Cecilia fue una noble romana, convertida al cristianismo y martirizada por su fe en una fecha indeterminada, entre los años 180 y 230. En su recuerdo se conmemora hoy el Día de la Música, ya que la Iglesia Católica la nombró su protectora.
Para celebrarlo, la agenda de hoy es particularmente nutrida en cantidad y variedad, con propuestas pagas y gratuitas.
Dentro de este último aspecto, a las 19 en la Casa Museo de la Ciudad (Salta 532), se realizará el Encuentro de Músicos y Luthiers “Guitarras vivas”, de exposición de instrumentos y concierto posterior con la participación de Daniel Albarracín, Marco Ceraolo, María Dip, Victoria López, Oscar Salvatierra, Allier Díaz Ferrer, María Lastra y Carla Rossini. Una hora después, en el teatro municipal Rosita Ávila (Las Piedras 1.550), habrá un encuentro con la presencia de los coros Municipal, de Niños del Colegio Montserrat, el Coral EPAM y el Coral EXUN.
Otra propuesta coral estará desde las 20 en la capilla del Colegio del Huerto (Virgen de la Merced 286), con la presencia de dos formaciones salteñas: Valle de Lerma (de Cerrillos) y de Adultos Mayores Pallay, dirigidas por Sonia Romero Cuestas.
El 2x4 también tendrá su espacio, con el habitual encuentro en El Círculo del Magisterio (Las Heras 25) Tango+Brownie desde las 21.30 con el TDj Omar y con acceso libre. En tanto, en el Museo Sanmartiniano de La Ramada de Abajo concluye a las 20 su ciclo de propuestas artísticas “Bajo las estrellas del Museo, el arte ilumina la noche”, con Julián Morel en un recorrido por distintos momentos del género.
Tributos al rock
Ricardo Curtet fue el primer guitarrista de Sumo, la mítica banda que lideró Luca Prodan, y es el invitado de honor para el homenaje que tendrá lugar esta noche desde las 22 en Marina Alfaro 955, a cargo del grupo tucumano Don Luca, del que también participarán Branca Rock y Orientación Hofmann.
A la misma hora, Magic Music Box (José Colombres 427) recibirá a Suerte Vagabunda, encargados de rendir tributo a Los Redonditos de Ricota; mientras que en el Bar Irlanda (Catamarca 380), Cleveland hará temas de Soda Stéreo. La Leonera, en tanto, actuará en la terraza de Máncora (Congreso 176); y Blusvalía lo hará en Caprice (Chacabuco 437). Hermann y Mal Momento visitarán La Taberna de Saturno (Chacho Peñaloza y Pringles, Yerba Buena).
Desde la medianoche, El Huracán llevará su viento rockero a José Cuervo en el corazón del barrio del Abasto (Miguel Lillo 352), para presentar la nuevas canciones de un próximo EP.
En pop acústico, Lucha Cruz compartirá sus canciones en e atardecer de Yerba Buen, a partir de las 18.30 en Pura Vida Mae (San Lorenzo 127), junto a Bruno Vita y con Mariano Biondi y Álvaro Simón Padrós de invitados.
“Solo seguir cantando”
Para festejar entre amigos y canciones, el taller Nonino Sur presentará su show especial “Solo seguir cantando”, en el que se desplegarán diversos géneros populares, que incluirá temas románticos, tangos, boleros y folclore. En el salón interno del bar Siglo 21 (Santiago del Estero y avenida Mitre), desde las 21.30 estarán Adolfo Assad, Cuca Danna, Marta Formoso, Marité Luna, Guillermo Totongi, Marta Varela, Jorge Villagra, Tania Mariel y Patricia Juárez.
En las peñas folclóricas, El Alto de la Lechuza (24 de Septiembre y Marco Avellaneda) agasajará a Agapito con Manolo Herrera, David Robles, Pablo Santy, Sires y Nacho Cuellar; en El Cardón (Las Heras 50) cantará el Mono Villafañe junto a Quique Yance y en La Casa de Yamil (España 153) lo harán Gabriel Sánchez, Sangre Mansera y Los Changos del Encuentro. La Escondida (Miguel Lillo 234) anuncia a Ezequiel Fascio, La R’Junta, Escondidos, Ruderales y Edu Mendoza.