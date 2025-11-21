Santoral del 21 de noviembre: qué celebra hoy en la Iglesia Católica

Este 21 de noviembre, la Iglesia Católica celebra en su santoral una de las festividades marianas más antiguas: la Presentación de la Virgen María, una fecha que recuerda, según la tradición, el momento en que los padres de María —San Joaquín y Santa Ana— la llevaron al Templo de Jerusalén para consagrarla a Dios cuando era apenas una niña. Aunque el episodio no figura en los evangelios canónicos, su raíz proviene de textos apócrifos como el Protoevangelio de Santiago, que influyeron en la liturgia oriental desde el siglo VI y más tarde en la occidental.