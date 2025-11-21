Secciones
Santoral del 21 de noviembre: qué celebra hoy en la Iglesia Católica

Para los fieles, el 21 de noviembre se presenta como una oportunidad para reflexionar sobre la entrega, la vocación de servicio y la fe vivida en comunidad.

Hace 3 Hs

Este 21 de noviembre, la Iglesia Católica celebra en su santoral una de las festividades marianas más antiguas: la Presentación de la Virgen María, una fecha que recuerda, según la tradición, el momento en que los padres de María —San Joaquín y Santa Ana— la llevaron al Templo de Jerusalén para consagrarla a Dios cuando era apenas una niña. Aunque el episodio no figura en los evangelios canónicos, su raíz proviene de textos apócrifos como el Protoevangelio de Santiago, que influyeron en la liturgia oriental desde el siglo VI y más tarde en la occidental.

La celebración busca destacar el acto de entrega y preparación espiritual de María, que sería —para la fe cristiana— la antesala de su misión como madre de Jesús. En muchas comunidades alrededor del mundo, esta jornada incluye procesiones, festivales y oraciones especiales dedicadas a la Virgen.

San Gelasio I, papa

El 21 de noviembre también se recuerda a San Gelasio I, papa entre los años 492 y 496. Conocido por su firmeza doctrinal y por defender la primacía espiritual del papado frente al poder político, Gelasio dejó una profunda huella en la organización litúrgica de la Iglesia. Diversos escritos le atribuyen la introducción o sistematización de formularios litúrgicos que luego influirían en el Misal Romano.

San Mauro de Verona

Otro de los santos de la jornada es San Mauro, obispo de Verona en el siglo VI. Considerado un pastor cercano y defensor de los pobres en tiempos de inestabilidad política, su figura se mantuvo venerada especialmente en el norte de Italia.

Beato Tomás Reggio

El santoral recuerda además al Beato Tomás Reggio, arzobispo de Génova y fundador de las Hermanas de Santa Marta. Su labor pastoral durante la devastación del terremoto de 1887 en Liguria lo convirtió en un referente de dedicación social y espiritual.

