Feriado del lunes 24 de noviembre: cómo será la atención de comercios y servicios municipales

Además de la modalidad del lunes, se informó cuál será el funcionamiento de los servicios durante el fin de semana largo.

Feriado del lunes 24 de noviembre: cómo será la atención de comercios y servicios municipales Foto: Comunicación de la Municipalidad de San Miguel de Tucumán
Hace 12 Min

En todo el país avanza el último fin de semana extra largo del año. Luego de un viernes que fue declarado día no labrable con fines turísticos, el lunes se unirá al sábado y domingo, como un feriado trasladado del 20, Día de al Soberanía Nacional. La Municipalidad de San Miguel de Tucumán ya publicó cuál será el funcionamiento de sus servicios y cómo atenderá el comercio en la capital.

La Cámara de Comercio de San Miguel de Tucumán informó que este lunes la mayoría de los locales estarán cerrados. La atención regresará con normalidad el martes 25. Pero quienes decidan abrir, deberán pagar el doble de la jornada a sus empleados. Además, si los empleadores deciden no brindar atención, el día deberá ser abonado de todos modos.

Funcionamiento de servicios municipales el feriado del lunes

Asistencia Pública

La sede de Chacabuco 239 no brindará atención en consultorios. Se atenderán emergencias en la guardia médica, de enfermería y odontología, que funciona las 24 horas, todos los días. Se solicita concurrir con DNI y barbijo.

Ómnibus

Circularán de manera reducida, con la frecuencia de los domingos.

Recolección de Residuos

Este sábado 22 el servicio se cumplirá con normalidad. En tanto, el lunes 24 no habrá recolección de residuos. Se recomienda a los vecinos resguardarlos de la lluvia y sacarlos recién el martes en los horarios de recolección habituales.

Cementerios municipales

Los cementerios del Norte (Juan B. Justo y México), del Oeste (Asunción 150) y Jardín (Eduardo Wilde al 300), abrirán en su horario normal de 8 a 12 y 15 a 18.  

Mercado Municipal Dorrego

El mercado de avenida Roca y Marina Alfaro abrirá el sábado en horario normal, de 9 a 15.30 y de 18 a 21.30. El domingo atenderá de 9 a 15.30 y, el lunes 24 de noviembre, no abrirá sus puertas.

Oficina de la Dirección de Respuesta Rápida

El lunes no habrá atención presencial en la oficina de San Lorenzo 1270, al igual que en otras oficinas administrativas de la comuna capitalina.  

Recepción de reclamos

Se recuerda a los vecinos que a través de la App Ciudad SMT pueden realizar pedidos y reclamos sobre diversos temas, como estado de calles, alumbrado público, basurales, tránsito, arbolado, semáforos y transporte, entre otros.

