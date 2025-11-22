“Duele no clasificar”: el descargo de la argentina Aldana Masset tras perder la corona de Miss Universo

Después de meses enteros de desfiles, certámenes de belleza y de mucha preparación, Miss Universo llegó a su fin y una sola mujer se consagró como la ganadora. Aldana Masset, la representante argentina en el certamen, no resultó triunfante. Por eso, luego de que le entregaran la corona a la Miss México, publicó en sus redes sociales un posteo de descargo.
Masset logró una gran popularidad desde sus primeras presentaciones y Argentina volvió a estar entre las favoritas del público. La cantante recibió un gran apoyo, principalmente mediante las redes sociales, donde miles de compatriotas le dejaron sus buenos deseos. Pero también el público internacional cayó rendido ante la presencia de la entrerriana.
El agradecimiento de Aldana Masset luego de perder Miss Universo
Después de la coronación de Fátima Bosch, Masset compartió hasta el hartazgo las decenas de dedicatorias que le dejaron en Instagram. Seguidores del certamen de belleza de todas partes del mundo le agradecieron e hicieron especial énfasis en que Aldana se había convertido en la favorita y que merecía la corona. Por eso ella solo tuvo palabras de agradecimiento.
“Solo tengo una palabra: gracias! Gritar Argentina ante el universo es un privilegio que voy a llevar conmigo para toda la vida. Esta experiencia fue realmente maravillosa”, escribió en principio para abrir su posteo. Enseguida reconoció que, pese a que los resultados no fueron los soñados, dejó “el alma en el concurso desde el primer momento”. En particular, agradeció a Argentina y dijo sentir orgullo de haber representado al país.
Pero en un canal más privado, Masset dejó ver su vulnerabilidad. En su canal de Instagram, “With Love: Aldu”, escribió su primer descargo en el que pintó su realidad un tanto más pesimista. “Todavía lo estoy procesando. No les voy a mentir, duele no clasificar después de tanto esfuerzo y años de sueños”, se sinceró con sus seguidores.
Para dejar más tranquilo a su público, continuó con su mensaje. “También me siento en paz, orgullosa y tranquila, porque sé que dejé el corazón en este camino”, expresó y volvió a agradecer cada mensaje, palabra y abrazo a la distancia. “Ahora necesito descansar un poquito”, cerró la asesora de imagen de 25 años.