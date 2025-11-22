Secciones
EspectáculosFamosos

“Duele no clasificar”: el descargo de la argentina Aldana Masset tras perder la corona de Miss Universo

La cantante y asesora de imagen se sinceró con sus seguidores más cercanos y contó el dolor que le produjo el resultado del concurso.

La cantante publicó sus sensaciones pero terminó por agradecer el enorme apoyo que recibió en estos meses. La cantante publicó sus sensaciones pero terminó por agradecer el enorme apoyo que recibió en estos meses. Foto: Instagram Aldana Masset
Hace 14 Min

Después de meses enteros de desfiles, certámenes de belleza y de mucha preparación, Miss Universo llegó a su fin y una sola mujer se consagró como la ganadora. Aldana Masset, la representante argentina en el certamen, no resultó triunfante. Por eso, luego de que le entregaran la corona a la Miss México, publicó en sus redes sociales un posteo de descargo.

Miss Universo 2025: quién es la candidata argentina y qué condición física padece

Miss Universo 2025: quién es la candidata argentina y qué condición física padece

Masset logró una gran popularidad desde sus primeras presentaciones y Argentina volvió a estar entre las favoritas del público. La cantante recibió un gran apoyo, principalmente mediante las redes sociales, donde miles de compatriotas le dejaron sus buenos deseos. Pero también el público internacional cayó rendido ante la presencia de la entrerriana.

El agradecimiento de Aldana Masset luego de perder Miss Universo

Después de la coronación de Fátima Bosch, Masset compartió hasta el hartazgo las decenas de dedicatorias que le dejaron en Instagram. Seguidores del certamen de belleza de todas partes del mundo le agradecieron e hicieron especial énfasis en que Aldana se había convertido en la favorita y que merecía la corona. Por eso ella solo tuvo palabras de agradecimiento.

“Solo tengo una palabra: gracias! Gritar Argentina ante el universo es un privilegio que voy a llevar conmigo para toda la vida.  Esta experiencia fue realmente maravillosa”, escribió en principio para abrir su posteo. Enseguida reconoció que, pese a que los resultados no fueron los soñados, dejó “el alma en el concurso desde el primer momento”. En particular, agradeció a Argentina y dijo sentir orgullo de haber representado al país.

Pero en un canal más privado, Masset dejó ver su vulnerabilidad. En su canal de Instagram, “With Love: Aldu”, escribió su primer descargo en el que pintó su realidad un tanto más pesimista. “Todavía lo estoy procesando. No les voy a mentir, duele no clasificar después de tanto esfuerzo y años de sueños”, se sinceró con sus seguidores.

Para dejar más tranquilo a su público, continuó con su mensaje. “También me siento en paz, orgullosa y tranquila, porque sé que dejé el corazón en este camino”, expresó y volvió a agradecer cada mensaje, palabra y abrazo a la distancia. “Ahora necesito descansar un poquito”, cerró la asesora de imagen de 25 años.

Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Miss Universo 2025: la mexicana Fátima Bosch ganó la corona tras una fuerte polémica

Miss Universo 2025: la mexicana Fátima Bosch ganó la corona tras una fuerte polémica

Miss Universo 2025: quién es la candidata argentina y qué condición física padece

Miss Universo 2025: quién es la candidata argentina y qué condición física padece

Lo más popular
Dos niñas dejarán de usar el apellido paterno
1

Dos niñas dejarán de usar el apellido paterno

La Corte Suprema de Justicia de Tucumán se prepara para elegir a su presidente
2

La Corte Suprema de Justicia de Tucumán se prepara para elegir a su presidente

Causa Cuadernos: “El dinero iba a la Quinta de Olivos”
3

Causa Cuadernos: “El dinero iba a la Quinta de Olivos”

Fórmula 1 en Las Vegas: qué pasó en la Qualy, la posición de Colapinto y a qué hora es la carrera
4

Fórmula 1 en Las Vegas: qué pasó en la Qualy, la posición de Colapinto y a qué hora es la carrera

Falleció la niña de siete años baleada en un ataque en San Cayetano
5

Falleció la niña de siete años baleada en un ataque en San Cayetano

Los agentes de tránsito de San Miguel de Tucumán incorporarán “bodycams”
6

Los agentes de tránsito de San Miguel de Tucumán incorporarán “bodycams”

Más Noticias
Qué carreras tendrán más salida laboral en Argentina en 2026, según la Inteligencia Artificial

Qué carreras tendrán más salida laboral en Argentina en 2026, según la Inteligencia Artificial

Se viralizó una foto de la China Suárez sin filtros: así luce al natural

Se viralizó una foto de la China Suárez sin filtros: así luce al natural

A qué hora exacta corre Colapinto el Gran Premio de Las Vegas esta noche

A qué hora exacta corre Colapinto el Gran Premio de Las Vegas esta noche

Aguas abiertas en El Cadillal: más de 200 nadadores en la segunda fecha del Circuito NOA 2025

Aguas abiertas en El Cadillal: más de 200 nadadores en la segunda fecha del Circuito NOA 2025

Así es la mansión de Eliana Guercio y “Chiquito” Romero: lujo europeo, luz natural y una pileta multinivel única

Así es la mansión de Eliana Guercio y “Chiquito” Romero: lujo europeo, luz natural y una pileta multinivel única

Hay alerta amarilla por tormentas y vientos fuertes este jueves: ¿a qué hora y dónde?

Hay alerta amarilla por tormentas y vientos fuertes este jueves: ¿a qué hora y dónde?

Vientos nivel naranja de hasta 110 km/h y lluvias intensas afectarán a cinco provincias este martes

Vientos nivel naranja de hasta 110 km/h y lluvias intensas afectarán a cinco provincias este martes

El pantalón que es tendencia y viene a reemplazar a los jeans clásicos: una moda que viene desde Europa

El pantalón que es tendencia y viene a reemplazar a los jeans clásicos: una moda que viene desde Europa

Comentarios