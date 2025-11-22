“Duele no clasificar”: el descargo de la argentina Aldana Masset tras perder la corona de Miss Universo

El agradecimiento de Aldana Masset luego de perder Miss Universo

Después de la coronación de Fátima Bosch, Masset compartió hasta el hartazgo las decenas de dedicatorias que le dejaron en Instagram. Seguidores del certamen de belleza de todas partes del mundo le agradecieron e hicieron especial énfasis en que Aldana se había convertido en la favorita y que merecía la corona. Por eso ella solo tuvo palabras de agradecimiento.