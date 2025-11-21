Miss Universo 2025: la mexicana Fátima Bosch ganó la corona tras una fuerte polémica

Bosch es oriunda de Villahermosa, capital del estado de Tabasco, en el sureste de México. Cuando era chica, fue diagnosticada con dislexia y trastorno por déficit de atención e hiperactividad, según información de la agencia noticias Associated Press (AP). La joven estudió moda y diseño de moda en la Ciudad de México y siguió sus estudios en Milán, Italia. Además, vivió un año en Estados Unidos.