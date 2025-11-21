Secciones
Miss Universo 2025: la mexicana Fátima Bosch ganó la corona tras una fuerte polémica

La candidata de México se impuso en Tailandia tras un fuerte cruce con unos de los organizadores. La próxima sede será Puerto Rico.

Fátima Bosch, de México, ganó la corona de Miss Universo 2025 Fátima Bosch, de México, ganó la corona de Miss Universo 2025
Hace 1 Hs

En una definición cargada de tensión y emotividad, la representante de México, Fátima Bosch, se coronó como la nueva Miss Universo 2025. La victoria en el Impact Arena de Tailandia tuvo un sabor reivindicatorio: la joven de 25 años logró el título tras protagonizar una fuerte controversia con los organizadores locales.

Bosch recibió la corona de manos de la danesa Victoria Kjær Theilvig, imponiéndose en la recta final ante la anfitriona, Praveenar Singh (Tailandia, primera finalista), y la venezolana Stephany Abasali (segunda finalista). El grupo de elite lo completaron las representantes de Filipinas y Costa de Marfil.

Miss Universo 2025: quién es la candidata argentina y qué condición física padece

Miss Universo 2025: quién es la candidata argentina y qué condición física padece

Bosch es oriunda de Villahermosa, capital del estado de Tabasco, en el sureste de México. Cuando era chica, fue diagnosticada con dislexia y trastorno por déficit de atención e hiperactividad, según información de la agencia noticias Associated Press (AP). La joven estudió moda y diseño de moda en la Ciudad de México y siguió sus estudios en Milán, Italia. Además, vivió un año en Estados Unidos.

Fátima Bosch es la nueva Miss Universo 2025 Fátima Bosch es la nueva Miss Universo 2025 Cadena 3

Miss Universo 2025: ¿cómo fue el incidente de Miss México Fátima Bosch con uno de los organizadores?

A principios de noviembre, Bosch protagonizó un dramático incidente con el empresario tailandés Nawat Itsaragrisil, quien había sido designado como anfitrión del certamen. Según la agencia de noticias Agence France-Presse (AFP), durante una reunión entre las concursantes y los organizadores del certamen, Itsaragrisil cuestionó e incluso llamó “tonta” a Miss México tras diferencias relacionadas con contenido en redes sociales.

En ese momento, Bosch se defendió de los agravios y recibió un inmenso apoyo de los demás. Incluso la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, respaldó a la modelo: "Las mujeres nos vemos más bonitas cuando alzamos la voz". Tiempo después, Itsaragrisil terminó ofreciendo disculpas públicas. 

El mensaje de Miss México antes de su coronación

Durante la ronda final de preguntas, clave para la decisión del jurado, Bosch capitalizó su experiencia de superación. Al ser consultada sobre cómo empoderaría a las jóvenes, respondió: "Jamás permitan que nadie les haga dudar de su trabajo, porque se lo merecen todo. Son poderosas y su voz tiene que ser escuchada".

La ceremonia, que contó con la conducción de Jacky Bracamontes y Danilo Carrera, cerró con un anuncio esperado por el público latino: la edición número 75 de Miss Universo se celebrará el próximo año en Puerto Rico, una de las potencias históricas del certamen.

