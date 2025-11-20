Miss Universo 2025: quién es la candidata argentina y qué condición física padece

En los últimos días, Aldana Masset se volvió tendencia en redes sociales. La entrerriana, que fue cantante de la banda de cumbia Agapornis, hoy ostenta el título de Miss Universo Argentina 2025 y compite en Tailandia en la 74° edición del certamen. Su presentación en bikini y el traje típico inspirado en las guitarras folclóricas despertaron gran interés.
Frente a más de 120 postulantes, la representante argentina destacó por su estilo, su historia de vida y su desempeño en la pasarela. La final se realizará este viernes en el Impact Arena de Pak Kret y dependerá, en parte, del voto del público a través de la web oficial, un elemento clave en la definición.
Aldana Masset: de Agapornis y cantante solista en Brasil a Miss Universo 2025
La trayectoria de Aldana Masset comenzó en Valle María, Entre Ríos, en un ambiente familiar de música y arte. Tras iniciar su carrera a los 13 años en el modelaje, cultivó su talento con estudios de canto. Con 23 años, dio el gran salto en 2022 al unirse como vocalista a Agapornis, la popular banda de cumbia pop. Aunque fue un período corto, Masset ha destacado la experiencia como un "entrenamiento enorme" crucial para su desarrollo ante la alta exposición.
Hoy, a los 25 años, Aldana se estableció en Belo Horizonte, Brasil, concentrando su trabajo en su carrera como cantante y compositora solista. Su vida allí transcurre junto a su pareja, el futbolista Fausto Vera, exjugador de Argentinos Juniors y con pasado en la Selección Argentina Sub 20, que milita actualmente en el Atlético Mineiro.
Qué es la alopecia, la condición que padece Aldana Masset, candidata argentina a Miss Universo 2025
A través de una publicación en TikTok, la modelo, cantante y asesora de imagen de 25 años se abrió ante sus seguidores y confirmó que padece alopecia, una enfermedad autoinmunitaria que produce la perdida total o parcial del cabello. Aldana contó que esta condición afectó su imagen pública y que debió tratar para poder superar los prejuicios de la sociedad.
“Tengo alopecia. Nací con esta condición, en esta zona -se muestra al costado del lóbulo frontal- no me crece el pelo y no me va a crecer nunca. Durante mucho tiempo fue una gran inseguridad, por eso nunca lo hice público, pero hoy es algo que a mí me hace sentir fuerte porque puedo mostrar que todos tenemos imperfecciones. Hoy es algo que me da seguridad”, confirmó la modelo.
En esa misma línea, siguió: “Podría taparme esta zona, de hecho pensé en ponerme maquillaje, pero esta soy yo. Es parte de mí. Me costó mucho darlo a conocer y hoy que estoy en una plataforma tan grande como Miss Universo puedo mostrar que todos tenemos inseguridades y es lo más normal del mundo. No existe la perfección”.