Miss Universo 2025: quién es la candidata argentina y qué condición física padece

“Tengo alopecia. Nací con esta condición, en esta zona -se muestra al costado del lóbulo frontal- no me crece el pelo y no me va a crecer nunca. Durante mucho tiempo fue una gran inseguridad, por eso nunca lo hice público, pero hoy es algo que a mí me hace sentir fuerte porque puedo mostrar que todos tenemos imperfecciones. Hoy es algo que me da seguridad”, confirmó la modelo.