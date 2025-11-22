Final de la Copa Sudamericana 2025: horario, TV y previa de Atlético Mineiro vs Lanús

Paradójicamente su mayor refuerzo en años, el delantero Hulk, llegó como jugador libre en 2021. Ese mismo año el exjugador del Porto guio al equipo para ganar el Brasileirao después de 50 años y así se hizo un espacio en el corazón de los "torcerdores", que lo consideran el mayor de los ídolos junto a Ronaldinho.