Secciones
DeportesFútbol

La final de la Sudamericana 2025 se jugará en Asunción

La Conmebol confirmó que el duelo decisivo se disputará el 22 de noviembre en el estadio Defensores del Chaco

La final de la Sudamericana 2025 se jugará en Asunción
31 Octubre 2025

La Conmebol confirmó que el estadio Defensores del Chaco, en Asunción, será la sede de la final de la Copa Sudamericana 2025. El partido decisivo entre Lanús y Atlético Mineiro se disputará el sábado 22 de noviembre a las 17, según anunció el presidente del ente sudamericano, Alejandro Domínguez, a través de un posteo en X.

Será la segunda final consecutiva y la tercera en la historia del certamen que se juega en Paraguay. En 2024, el título se definió en el estadio La Nueva Olla, también en la capital guaraní, en el duelo entre Racing y Cruzeiro.

Desde que el formato adoptó partido único en 2019, Paraguay se convirtió en el país que más finales de la Sudamericana albergó (2019, 2024 y 2025), seguido por Uruguay y Argentina, con dos cada uno.

La Conmebol informó, además, que la venta de entradas ya se encuentra disponible hasta el 4 de noviembre, permitiendo a los hinchas registrarse para adquirir sus boletos con anticipación. 

Temas UruguayCopa SudamericanaParaguayEl PaísAlejandro DominguezAmérica del SurAsunciónClube Atlético Mineiro
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Crimen del contador: dos hermanos fueron aprehendidos en Concepción
1

Crimen del contador: dos hermanos fueron aprehendidos en Concepción

Detuvieron a la ex pareja de Karla Robles, la joven que habría sido instigada a quitarse la vida
2

Detuvieron a la ex pareja de Karla Robles, la joven que habría sido instigada a quitarse la vida

Presunto alquiler irregular: polémica con un local de la Fundación María de los Ángeles
3

Presunto alquiler irregular: polémica con un local de la Fundación María de los Ángeles

La historia del primer viognier tucumano que se impone en la tierra del torrontés
4

La historia del primer viognier tucumano que se impone en la tierra del torrontés

La 301: el camino que conduce al Tucumán de todas las tragedias posibles
5

La 301: el camino que conduce al Tucumán de todas las tragedias posibles

Milei recibió a 20 gobernadores y Jaldo afirmó que Tucumán “espera reciprocidad”
6

Milei recibió a 20 gobernadores y Jaldo afirmó que Tucumán “espera reciprocidad”

Más Noticias
“Trabajé toda mi vida para esto”: la historia de Luciana Corzo, la tucumana que cumplió su sueño en Las Vegas

“Trabajé toda mi vida para esto”: la historia de Luciana Corzo, la tucumana que cumplió su sueño en Las Vegas

Un jugador de San Martín de Tucumán demandó a Cobresal ante la FIFA: el club chileno podría sufrir duras sanciones

Un jugador de San Martín de Tucumán demandó a Cobresal ante la FIFA: el club chileno podría sufrir duras sanciones

Presunto alquiler irregular: polémica con un local de la Fundación María de los Ángeles

Presunto alquiler irregular: polémica con un local de la Fundación María de los Ángeles

Detuvieron a la ex pareja de Karla Robles, la joven que habría sido instigada a quitarse la vida

Detuvieron a la ex pareja de Karla Robles, la joven que habría sido instigada a quitarse la vida

Crimen del contador: dos hermanos fueron aprehendidos en Concepción

Crimen del contador: dos hermanos fueron aprehendidos en Concepción

Milei recibió a 20 gobernadores y Jaldo afirmó que Tucumán “espera reciprocidad”

Milei recibió a 20 gobernadores y Jaldo afirmó que Tucumán “espera reciprocidad”

La 301: el camino que conduce al Tucumán de todas las tragedias posibles

La 301: el camino que conduce al Tucumán de todas las tragedias posibles

El escenario político de la Capital se tensa tras las elecciones

El escenario político de la Capital se tensa tras las elecciones

Comentarios