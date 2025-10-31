La final de la Sudamericana 2025 se jugará en Asunción

La Conmebol confirmó que el estadio Defensores del Chaco, en Asunción, será la sede de la final de la Copa Sudamericana 2025. El partido decisivo entre Lanús y Atlético Mineiro se disputará el sábado 22 de noviembre a las 17, según anunció el presidente del ente sudamericano, Alejandro Domínguez, a través de un posteo en X.
Será la segunda final consecutiva y la tercera en la historia del certamen que se juega en Paraguay. En 2024, el título se definió en el estadio La Nueva Olla, también en la capital guaraní, en el duelo entre Racing y Cruzeiro.
Desde que el formato adoptó partido único en 2019, Paraguay se convirtió en el país que más finales de la Sudamericana albergó (2019, 2024 y 2025), seguido por Uruguay y Argentina, con dos cada uno.
La Conmebol informó, además, que la venta de entradas ya se encuentra disponible hasta el 4 de noviembre, permitiendo a los hinchas registrarse para adquirir sus boletos con anticipación.