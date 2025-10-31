La final de la Sudamericana 2025 se jugará en Asunción

La Conmebol confirmó que el estadio Defensores del Chaco, en Asunción, será la sede de la final de la Copa Sudamericana 2025. El partido decisivo entre Lanús y Atlético Mineiro se disputará el sábado 22 de noviembre a las 17, según anunció el presidente del ente sudamericano, Alejandro Domínguez, a través de un posteo en X.