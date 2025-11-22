Horóscopo chino: cuáles serán los signos más afortunados este sábado 22

El Conejo tuvo que llevar preocupaciones que a veces ni eran suyas; pero este sábado tendrá la posibilidad de quitarse esa mochila y reconectar con lo que es verdaderamente suyo con lo que le nutre. Puede aparecer una palabra, un gesto o un paso pequeño que le permita respirar y poner en marcha un plan. El alivio se siente en el cuerpo y la abundancia aparece como paz y un logro modesto.