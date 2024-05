Miguel Ángel Broda planteó dudas sobre el programa económico de Javier Milei

Respecto de su cuarta duda sostuvo que “hay que salir lo más rápido que se pueda del cepo, porque traba un montón de cosas que pueden pasar positivamente en el futuro. No tengo duda de que el Presidente tiene razón al decir que no hay que mirar la historia y el promedio histórico, lo que tengo duda es sobre el espacio temporal. El día que seamos estables macroeconómicamente y crezcamos a lo largo de nuestras tasa potencial de crecimiento, que claramente es muy alta, seguramente vamos a tener un peso apreciado si no nos vamos a la dolarización. Pero hoy tenemos un atraso cambiario y claramente eso disminuye el efecto reactivamente de la mejor productividad y competitividad de nuestras exportaciones”, remarcó.