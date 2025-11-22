Los agentes de tránsito de San Miguel de Tucumán incorporarán “bodycams”

Pérdida de respeto

En este sentido, Mansilla se refirió a la figura del agente de tránsito y a las consecuencias de su exposición en la vía pública. “Cuando uno analiza las variables para corregir situaciones problemáticas, el primero es el factor humano. Tenemos una sociedad que ha ido perdiendo el respeto por el viejo policía de tránsito, e incluso antiguas gestiones incorporaron agentes que no tenían una formación adecuada o que provenían de otras reparticiones y tenían funciones administrativas. Eso ha ido distorsionando el perfil de nuestros agentes y la comunidad les fue perdiendo el respeto”, señaló.