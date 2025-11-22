Cartas de lectores: Día de la Música

Este 22 de noviembre es el Día de la Música, una celebración que une a personas de todas las edades y culturas en torno a la pasión compartida por la música. Cada nota, cada ritmo y cada melodía tiene el poder de evocar emociones, crear recuerdos y unir a las personas de maneras imaginables. La música es un lenguaje universal que trasciende fronteras y culturas y en este día queremos rendir homenaje a todos los músicos, compositores y amantes de la música que hacen que este arte sea tan especial. Así que hoy celebramos la música en todas sus formas y géneros. La música nos hace sentir vivos, nos inspira a crear y nos conecta con nuestros sentimientos más profundos. Es un regalo que nos permite expresarnos de manera única y auténtica. En este día tan especial queremos agradecer a todos los que hacen que la música sea una parte importante de nuestras vidas.