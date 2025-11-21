El Tesoro de EEUU confirmó que le transfirió U$S872 millones a la Argentina para pagarle al FMI

El movimiento se vincula directamente con el pago que el país realizó el 7 de noviembre, cuando transfirió U$S796 millones al organismo multilateral. En ese momento, el Tesoro argentino disponía de solo U$S148 millones depositados en el Banco Central (BCRA), lo que abrió la puerta a las especulaciones sobre el origen de los fondos. Entre los analistas ya se mencionaba que el dinero podía provenir de desembolsos previos del Fondo o de un salvataje de Washington.