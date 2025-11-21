Mauricio Macri se volvió a diferenciar de Milei tras el acuerdo comercial con EEUU: “China es más complementaria para Argentina”

Mauricio Macri se refirió a la política internacional que lleva adelante el Gobierno de Javier Milei y lanzó una fuerte definición en medio del acuerdo comercial entre Argentina y Estados Unidos. El ex mandatario advirtió que China "es más complementaria" para el país y destacó la necesidad de conservar las relaciones con el gigante asiático más allá de las presiones.
"China es más complementaria que Estados Unidos para Argentina, China necesita nuestra materia prima, nuestros alimentos, Estados Unidos todo eso se lo produce, pero culturalmente hay una enorme distancia entre uno y otro. Pero no creo que sea bueno interrumpir ese proceso", afirmó Macri en una entrevista con Seúl.
También contó que él pudo resistir a las presiones de Estados Unidos cuando fue presidente. "Yo logré, a pesar de la presión de Obama y de Trump, que fue tremenda; Obama con sus buenas maneras y Donald a lo Donald, decir 'no, somos mejores amigos pero yo a mi relación con China la mantengo'", remarcó.
Después de señalar, a modo de ejemplo, que "el boom de la carne y los arándanos y la cereza y la soja van para China", el fundador del PRO dejó una advertencia a Milei: "Necesitamos tener buenas relaciones con más países que Estados Unidos e Israel".
De esta forma, el líder del PRO volvió a marcar diferencias con Milei, quien en todo momento advierte que está alineado con Estados Unidos e Israel. De hecho, como informó Clarín y por la relación con Trump, la Casa Rosada ordenó paralizar la construcción con China de un radio telescopio en San Juan.