El crecimiento en el uso de robots agrícolas

Un interesante informe sobre investigación de mercados realizado por “Marketsand Markets” indica que el mercado de robots agrícolas se triplicará en tamaño en los próximos cinco años.
Actualmente valorado en casi U$S 18.000 millones, la compañía proyecta que la industria alcanzará más de U$S 56.000 millones para 2030, lo que representa un crecimiento de un 217%, con una tasa media de crecimiento anual de un 26%.
Según el último informe de la firma, publicado por el sitio “Portalfruticola.com”, la creciente adopción de soluciones de automatización y agricultura de precisión, destinadas a mejorar la eficiencia operativa y a mitigar los desafíos laborales, son los principales impulsores del crecimiento dentro de la industria.
La creciente demanda de mayores rendimientos de los cultivos y la continua escasez de mano de obra están impulsando la integración de tecnologías robóticas, señala el informe de la consultora. Este mercado está liderado por empresas como Deere & Company (Estados Unidos), DJI (China), CNH Industrial NV (Países Bajos), AGCO Corporation (EEUU) y Delaval (Suecia).
De igual manera, las constantes innovaciones en inteligencia artificial (IA), aprendizaje automático y sistemas habilitados por IoT, están facilitando la siembra autónoma, la cosecha y el monitoreo en tiempo real de los cultivos, mejorando los márgenes en una economía desafiante para agricultores y productores.
En Tucumán esta tecnología ya está siendo utilizada con drones para uso de aplicaciones y de relevamientos con imágenes, a la que se incorporó el uso de robots en ganadería, tal como lo informó oportunamente LA GACETA, respecto de su uso en lechería en un tambo de altura en Tafí del Valle.
La creciente preocupación de los consumidores finales por prácticas ambientalmente responsables se está extendiendo hacia minoristas y hacia productores, quienes destacan estas prácticas como un valor agregado en sus productos.
Esto ha generado una preferencia por técnicas agrícolas sostenibles y el uso óptimo de recursos, impulsando la expansión del mercado de robots agrícolas, ya que estos sistemas suelen estar diseñados con objetivos de sostenibilidad incorporados.
Finalmente, las iniciativas estratégicas de los gobiernos y las inversiones en startups de agritech están acelerando el despliegue de robótica agrícola avanzada en los mercados globales.
El segmento de productos agrícolas posee una participación significativa en el mercado de robots agrícolas, según Marketsand Markets. Esto se debe a la creciente adopción de automatización para el cultivo, para la cosecha y para el manejo poscosecha de los cultivos.
El uso de robótica permite a los agricultores aumentar la productividad, reducir los costos operativos y mantener una calidad de rendimiento constante, señala el informe.
La creciente demanda de precisión en las operaciones de siembra, en el desmalezado y en la cosecha en explotaciones de gran escala ha impulsado aun más el uso de sistemas autónomos, agrega.
Eficiencia
Asimismo, la empresa afirma que los avances en robots con visión y con inteligencia artificiales están mejorando la eficiencia en el monitoreo y en el manejo de cultivos, lo que convierte a los productos agrícolas en un segmento dominante en el mercado de robots agrícolas.
El informe también prevé que el segmento de operaciones al aire libre (outdoor) mantenga una participación significativa dentro del entorno agrícola.
Los datos atribuyen este dominio al uso generalizado de tractores autónomos, de cosechadoras y de drones para operaciones de campo a gran escala, que incluyen siembra, pulverización y monitoreo de cultivos.
Los entornos de cultivo al aire libre requieren sistemas robóticos robustos y de alto rendimiento que puedan operar eficazmente bajo condiciones variables de clima y de terreno. El creciente enfoque en la gestión precisa del campo, la optimización del rendimiento y la eficiencia laboral continúa impulsando la adopción de robots agrícolas al aire libre en diversos tipos de cultivos y geografías, destaca el informe de la consultora.
La adopción de robótica agrícola es amplia, pero el crecimiento no es uniforme en todos los mercados, ya que muchos países tienen trabas para disponer de estos o porque los productores no disponen de los recursos necesarios para adquirirlos.
Esta tecnología está llegando a las manos de los productores como una herramienta muy necesaria, por lo que resulta importante que las autoridades tomen los recaudos para agilizar todos los trámites de importación de equipos de estas características, para que el productor pueda disponerlos en tiempo y forma.