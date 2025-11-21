Alejandro Molinuevo recibió a los diputados de LLA y destacó el liderazgo de Lisandro Catalán

El intendente de Concepción, Alejandro Molinuevo, mantuvo hoy una reunión de trabajo con los diputados nacionales de La Libertad Avanza por Tucumán: Gerardo Huesen, Federico Pelli y Soledad Molinuevo.
Durante el encuentro se analizó la situación política y social de la provincia y se avanzó en una agenda común orientada a la transformación estructural que Tucumán necesita. En este marco, Molinuevo y los legisladores fueron claros en subrayar que el proceso de cambio en la provincia tiene un liderazgo definido y reconocido: el de Lisandro Catalán, presidente de La Libertad Avanza Tucumán.
“No se trata de sumar dirigentes por sumar, sino de construir con quienes verdaderamente quieren formar parte de este proceso. Y ese proceso está liderado por Lisandro Catalán”, coincidieron durante la reunión.
Molinuevo remarcó que existe una plena sintonía entre el municipio, los legisladores nacionales y la conducción provincial de La Libertad Avanza:
“Lisandro viene marcando el rumbo del espacio en Tucumán y todos los que creemos en la transformación acompañamos esa conducción”, afirmó el intendente.
Asimismo, Molinuevo informó que también mantuvo recientemente una conversación con el diputado nacional Roberto Sánchez, con quien comparte una visión sobre diversos desafíos provinciales.
La reunión forma parte del trabajo coordinado que La Libertad Avanza viene llevando adelante en toda la provincia para consolidar una alternativa política sólida, moderna y orientada al cambio real.