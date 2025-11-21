Secciones
Política

Alejandro Molinuevo recibió a los diputados de LLA y destacó el liderazgo de Lisandro Catalán

El intendente de Concepción mantuvo una reunión de trabajo con Gerardo Huesen, Federico Pelli y Soledad Molinuevo.

Alejandro Molinuevo recibió a los diputados de LLA y destacó el liderazgo de Lisandro Catalán
Hace 50 Min

El intendente de Concepción, Alejandro Molinuevo, mantuvo hoy una reunión de trabajo con los diputados nacionales de La Libertad Avanza por Tucumán: Gerardo Huesen, Federico Pelli y Soledad Molinuevo.

Durante el encuentro se analizó la situación política y social de la provincia y se avanzó en una agenda común orientada a la transformación estructural que Tucumán necesita. En este marco, Molinuevo y los legisladores fueron claros en subrayar que el proceso de cambio en la provincia tiene un liderazgo definido y reconocido: el de Lisandro Catalán, presidente de La Libertad Avanza Tucumán.

“No se trata de sumar dirigentes por sumar, sino de construir con quienes verdaderamente quieren formar parte de este proceso. Y ese proceso está liderado por Lisandro Catalán”, coincidieron durante la reunión.

Molinuevo remarcó que existe una plena sintonía entre el municipio, los legisladores nacionales y la conducción provincial de La Libertad Avanza:

“Lisandro viene marcando el rumbo del espacio en Tucumán y todos los que creemos en la transformación acompañamos esa conducción”, afirmó el intendente.

Asimismo, Molinuevo informó que también mantuvo recientemente una conversación con el diputado nacional Roberto Sánchez, con quien comparte una visión sobre diversos desafíos provinciales.

La reunión forma parte del trabajo coordinado que La Libertad Avanza viene llevando adelante en toda la provincia para consolidar una alternativa política sólida, moderna y orientada al cambio real.

Temas Alejandro MolinuevoLisandro Catalán
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Pergolini sorprendió a Alejandro Dolina con una emotiva confesión en vivo

Pergolini sorprendió a Alejandro Dolina con una emotiva confesión en vivo

Lo más popular
Causa Cuadernos: “A Cristina le conté que había un sistema de recaudación con las obras viales
1

Causa Cuadernos: “A Cristina le conté que había un sistema de recaudación con las obras viales"

Jaldo, con gobernadores del Norte Grande: “Nación no derrama recursos a las provincias”
2

Jaldo, con gobernadores del Norte Grande: “Nación no derrama recursos a las provincias”

El ritual de la cata familiar: la fórmula de Ostengo Wines para hacer vinos de alta gama
3

El ritual de la cata familiar: la fórmula de Ostengo Wines para hacer vinos de alta gama

El tiempo en Tucumán: anuncian un viernes inestable que podría terminar soleado
4

El tiempo en Tucumán: anuncian un viernes inestable que podría terminar soleado

Ráfagas de 100 km/h, granizo y caos: qué provocó la violenta tormenta en Tucumán y cómo seguirá el tiempo
5

Ráfagas de 100 km/h, granizo y caos: qué provocó la violenta tormenta en Tucumán y cómo seguirá el tiempo

Los 100 años de la Sociedad Sirio Libanesa: historia de la fuerza cultural de una comunidad marcada por el exilio
6

Los 100 años de la Sociedad Sirio Libanesa: historia de la fuerza cultural de una comunidad marcada por el exilio

Más Noticias
Causa Cuadernos: “A Cristina le conté que había un sistema de recaudación con las obras viales

Causa Cuadernos: “A Cristina le conté que había un sistema de recaudación con las obras viales"

¿Llega “Bondi Uber” a la Argentina? El comunicado de la empresa

¿Llega “Bondi Uber” a la Argentina? El comunicado de la empresa

Máximo Thomsen: qué pasó en la cárcel luego del estreno del documental de Báez Sosa

Máximo Thomsen: qué pasó en la cárcel luego del estreno del documental de Báez Sosa

El tiempo en Tucumán: anuncian un viernes inestable que podría terminar soleado

El tiempo en Tucumán: anuncian un viernes inestable que podría terminar soleado

Miss Universo 2025: la mexicana Fátima Bosch ganó la corona tras una fuerte polémica

Miss Universo 2025: la mexicana Fátima Bosch ganó la corona tras una fuerte polémica

Fin de semana extra largo: ¿cómo funcionarán los comercios y los bancos este viernes?

Fin de semana extra largo: ¿cómo funcionarán los comercios y los bancos este viernes?

Jaldo, con gobernadores del Norte Grande: “Nación no derrama recursos a las provincias”

Jaldo, con gobernadores del Norte Grande: “Nación no derrama recursos a las provincias”

Causa cuadernos: un empresario fue sobreseído por padecer Alzheimer

Causa cuadernos: un empresario fue sobreseído por padecer Alzheimer

Comentarios