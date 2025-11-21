Alejandro Molinuevo recibió a los diputados de LLA y destacó el liderazgo de Lisandro Catalán

Durante el encuentro se analizó la situación política y social de la provincia y se avanzó en una agenda común orientada a la transformación estructural que Tucumán necesita. En este marco, Molinuevo y los legisladores fueron claros en subrayar que el proceso de cambio en la provincia tiene un liderazgo definido y reconocido: el de Lisandro Catalán, presidente de La Libertad Avanza Tucumán.