En el Gobierno señalaron que Tucumán cerró la zafra 2025 sin "problemas graves de contaminación"

La Subsecretaría de Medio Ambiente informó que la zafra 2025 finalizó sin episodios significativos de contaminación en los cursos de agua, tras un operativo de fiscalización que incluyó controles intensivos en ingenios e inspecciones permanentes en los principales ríos de la provincia y en sectores de la cuenca Salí–Dulce.
De acuerdo con el reporte oficial, antes y durante la campaña se realizaron inspecciones industriales y monitoreos que permitieron garantizar el cumplimiento de las normativas ambientales y evaluar el desempeño de cada establecimiento. “Hemos tenido una zafra ordenada y en paz. No se registraron problemas graves de contaminación. Si bien aún no estamos exentos al 100%, el avance en los controles ha sido notable gracias al compromiso de los profesionales, al equipamiento y a las tecnologías incorporadas”, afirmó el gobernador Osvaldo Jaldo durante su visita a la Subsecretaría de Medio Ambiente, donde valoró la mejora sostenida en la gestión ambiental.
El mandatario resaltó que la campaña se desarrolló bajo una de las mayores producciones de caña molida de los últimos años, lo que implicó un alto consumo de agua por parte de los ingenios. “Los controles deben hacerse en tiempo y forma: de nada sirve llegar tarde”, señaló.
El secretario de Producción, Eduardo Castro, destacó el comportamiento del sector industrial y el acompañamiento del Gobierno provincial en la provisión de agua para los procesos productivos. Indicó además que otras actividades, como el citrus, el arándano y la frutilla, también cerraron la temporada en buenas condiciones.
Por su parte, el subsecretario de Medio Ambiente, Facundo Moreno Majnach, subrayó que la combinación de fiscalización constante en las plantas industriales e inspecciones en los ríos permitió evitar mortandad de peces y conflictos interprovinciales en la cuenca Salí-Dulce. También remarcó una baja en los episodios de quema de cañaverales, que alcanzaron el 16% de la superficie provincial según datos finales elaborados por la Eeaoc. “Se está tomando conciencia de que las responsabilidades no son solo administrativas, sino también penales”, advirtió.
El funcionario valoró además el trabajo articulado con otras jurisdicciones y la mejora tecnológica de los ingenios, que operaron con los sistemas de filtrado atmosférico en correcto funcionamiento. “Cerramos una zafra sin episodios de contaminación significativos. El embalse y la cuenca del Río Hondo no presentaron inconvenientes durante el año”, afirmó.
Según indicó la Subsecretaría, las inversiones del sector privado en materia ambiental y modernización productiva también resultaron decisivas para alcanzar un cierre de campaña sin incidentes.