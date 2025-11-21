En el Gobierno señalaron que Tucumán cerró la zafra 2025 sin "problemas graves de contaminación"

De acuerdo con el reporte oficial, antes y durante la campaña se realizaron inspecciones industriales y monitoreos que permitieron garantizar el cumplimiento de las normativas ambientales y evaluar el desempeño de cada establecimiento. “Hemos tenido una zafra ordenada y en paz. No se registraron problemas graves de contaminación. Si bien aún no estamos exentos al 100%, el avance en los controles ha sido notable gracias al compromiso de los profesionales, al equipamiento y a las tecnologías incorporadas”, afirmó el gobernador Osvaldo Jaldo durante su visita a la Subsecretaría de Medio Ambiente, donde valoró la mejora sostenida en la gestión ambiental.