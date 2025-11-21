Tras la zafra azucarera, Tucumán y Santiago del Estero realizaron un control ambiental en la Cuenca Salí–Dulce

Las autoridades destacaron que los controles sobre la calidad del agua se realizan de manera permanente durante todo el año. Estas tareas están a cargo de la Subdirección de Monitoreo y Laboratorio Ambiental, en coordinación con la Dirección de Recursos Hídricos, y constituyen una herramienta esencial para detectar posibles focos de contaminación y garantizar el cuidado integral de la Cuenca Salí–Dulce, indicaron.