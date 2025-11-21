"La están juntando con pala, mientras nosotros desaparecemos": fuerte reclamo de productores yerbateros contra la desregulación

El impacto para el consumidor también fue cuestionado. “Supuestamente, el objetivo de las medidas del Gobierno nacional era que los consumidores tengan un producto más económico, más barato. Que los consumidores digan si desde el 2023 hasta hoy están pagando más barata la yerba de lo que pagaban antes. No, absolutamente no. En definitiva, estas medidas para lo único que sirvieron fueron para que un sector quede con mucha más riqueza y otro se vaya empobreciendo mucho más. En este caso, el sector que tiene más poder económico ‘la está juntando con pala’ y el más empobrecido se está yendo a la quiebra”, advirtió.