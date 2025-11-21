El mensaje de Tino Costa, desde España, para los hinchas de San Martín: “Sueño con lograr lo que no pude como jugador"

Costa no necesita pensarlo demasiado para explicar qué lo mueve. Lo dice con la tranquilidad de quien maduró la idea durante años, pero con la intensidad del que todavía siente una deuda íntima. “Siempre lo dije; yo me encariñé muchísimo con la gente de Tucumán. Me trataron como si fuera mi casa, a mí y a mi familia. Hice todo para poder ascender con San Martín; estuvimos a un pasito dos años seguidos, pero no se dio”, asegura el ex volante, que es el apuntado por la lista "Identidad roja y blanca" (que propone a Samuel Semrik como presidente) para ser el Secretario Técnico del club.