La figura que integrará una candidatura y le dará más intensidad a las elecciones en San Martín

Tino Costa se suma al proyecto de Samuel Semrik, que define su fórmula a dos días del cierre de listas en el "Santo".

RECORDADO. Alberto Tino Costa es uno de los futbolistas más queridos por el hincha de San Martín de Tucumán. RECORDADO. Alberto "Tino" Costa es uno de los futbolistas más queridos por el hincha de San Martín de Tucumán.
Hace 3 Hs

La recta final hacia el cierre de listas en San Martín llegó con una novedad que movió el tablero político: la incorporación de Tino Costa como encargado de la secretaría técnica que proyecta Samuel Semrik. El ex volante, retirado en mayo de 2024 tras una larga carrera internacional, es uno de los jugadores más queridos por la hinchada y su presencia aportaría identidad y conocimiento futbolístico. En dos ciclos con la camiseta del "Santo" sumó 65 partidos, 10 goles y dejó momentos imborrables, como su tanto en el 3-2 del clásico contra Atlético Tucumán.

Esa noticia se conoció en un momento de reacomodamiento para el sector de Semrik, que debió ajustar su estructura tras la salida de José Hugo Saab, quien decidió bajarse por motivos personales y laborales, según le confirmaron a LA GACETA. La baja abrió un casillero importante dentro de la fórmula y su reemplazo deberá definirse antes del sábado, cuando venza el plazo estatutario. Aun así, el eje del proyecto permanece firme y continúa trabajando sin interrupciones.

El armado político de Semrik se sostiene en figuras como Pablo Kasem, Ricardo Seoane e Ignacio Sagra, quienes conforman el núcleo que acompaña al ex médico del plantel profesional. 

En diálogo con LG Play, Semrik explicó el espíritu de la candidatura. “San Martín es prácticamente toda mi vida… estamos en condiciones de hacernos cargo con un proyecto serio y trabajado”. También remarcó la necesidad de recuperar la identidad futbolística del club y reforzar el vínculo con el socio, un punto que aparece como prioridad en cada conversación interna.

Los demás espacios empiezan a cerrar filas

Mientras tanto, las otras estructuras que buscan competir también avanzan en silencio. Augusto Rodríguez define sus vicepresidencias dentro de “Modernicemos San Martín”, y Oscar Mirkin ajusta los últimos detalles de su lista “Unidad Roja y Blanca”, que ya tiene casi completa su base dirigencial. 

