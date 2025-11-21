Secciones
¿Cuántas veces a la semana debo entrenar para mantener la masa muscular después de los 40?

Así como hacer ejercicio es importante, la frecuencia con la que lo realizamos puede ser crucial para evitar lesiones y contrarrestar los efectos de la pérdida muscular.

Mantenerse sano e independiente es un objetivo que se vuelve más urgente a medida que pasan los años. Si bien el ejercicio es una parte esencial en todas las etapas de la vida, su importancia se multiplica después de los 40 años, transformándose en el principal aliado contra el deterioro natural del cuerpo.

Después de la cuarta década de vida, el organismo inicia un proceso llamado sarcopenia, que implica una pérdida gradual de la masa muscular. Esto se manifiesta como una reducción progresiva tanto en el volumen como en la fuerza muscular, directamente asociada al envejecimiento.

La importancia del entrenamiento de fuerza

La sarcopenia es un fenómeno natural provocado por múltiples factores, incluyendo cambios hormonales, una menor actividad física, y un descenso en la síntesis de proteínas musculares y alteraciones en el metabolismo. Para contrarrestar estos efectos, el entrenamiento de fuerza se convierte en algo fundamental.

Al trabajar contra una resistencia, este tipo de ejercicio estimula activamente la síntesis de proteínas musculares, lo cual permite conservar y, potencialmente, aumentar la masa muscular y mejorar la funcionalidad diaria. Además, mantener una buena fuerza muscular no solo impacta en la movilidad, sino que también protege la salud ósea, disminuyendo el riesgo de caídas y fracturas.

La frecuencia perfecta después de los 40

La pregunta central para quienes inician este camino es cuántas veces a la semana deben ejercitarse para asegurar resultados sin sobrecargar el cuerpo. Para mantener la masa muscular después de los 40 años, la mayoría de las recomendaciones de expertos sugieren entrenar entre dos y tres días a la semana.

Este rango es ideal porque permite estimular los músculos lo suficiente para conservar la masa y la fuerza, al mismo tiempo que favorece la recuperación y disminuye el riesgo de lesiones. Es crucial recordar que, para obtener mejores resultados, este entrenamiento debe complementarse con una ingesta adecuada de proteínas y un descanso suficiente.

Una rutina ideal para mantener la vitalidad

El objetivo principal de la rutina para personas mayores de 40 años debe ser trabajar todos los grupos musculares principales, siempre priorizando una ejecución correcta y segura. Una estructura típica de entrenamiento, adaptable a dos o tres sesiones semanales, comienza con un Calentamiento de 5 a 10 minutos (como caminata rápida o bicicleta estática, y movilidad articular).

A esto le sigue la fase central, donde se realizan ejercicios de fuerza (generalmente 2 a 3 series de 8 a 12 repeticiones). Los ejercicios clave incluyen sentadillas, pecho plano o press de banca, remo inclinado, peso muerto rumano, press de hombros, fondos en banco y curl de bíceps, finalizando con una plancha abdominal de 20 a 40 segundos.

La técnica y el descanso

La clave para que el entrenamiento de fuerza sea efectivo y seguro radica en la técnica. Es vital priorizar la técnica por encima del peso y asegurarse de aumentar la carga de manera gradual, acorde a la capacidad individual.

Para facilitar la regeneración muscular y evitar el sobreentrenamiento, es altamente recomendado descansar 48 horas entre sesiones. Esta estructura promueve la fuerza funcional y ayuda a contrarrestar los efectos de la sarcopenia. Finalmente, si existen condiciones médicas previas, es indispensable consultar con un profesional de la salud antes de comenzar cualquier programa de ejercicios.

