Secuestraron un cargamento de cigarrillos con documentación irregular en Concepción

Gendarmería detectó anomalías en los elementos de seguridad de los paquetes.

Hace 2 Hs

Integrantesdel Escuadrón Núcleo “Aguilares” de Gendarmería detuvieron sobre la ruta nacional 38, a la altura del acceso a Concepción, un transporte de cargas generales que trasladaba cuatro pallets de cigarrillos, cuya documentación presentaba inconsistencias. 

Ante esas irregularidades, la mercadería quedó interdictada por orden del magistrado interviniente, con el acompañamiento de personal de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA).

A partir de una orden judicial, los efectivos procedieron a la apertura de los cuatro pallets, embalados con nylon negro. En su interior se encontraron 60 cajas de cartón en cada uno, totalizando 240 cajas. 

La inspección reveló que los contenedores albergaban 6.000 cartones de cigarrillos, equivalentes a 60.000 paquetes, todos con irregularidades en la documentación y signos de ilegitimidad en hologramas y códigos de barras, según el reporte oficial.

Por disposición judicial, la mercadería -valuada en más de $132 millones- y la documentación vinculada quedaron secuestradas como parte de la investigación en curso.

