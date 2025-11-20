Secciones
Seguridad

Gendarmería detuvo a dos personas que caminaban entre la maleza con 46 kilos de cocaína cargados a sus espaldas

Ocurrió en la zona de "El Murallón", en donde al alcanzar a los involucrados, los funcionarios descubrieron 44 paquetes con la droga, que estaban envueltos en frazadas.

DROGA SECUESTRADA EN SALTA DROGA SECUESTRADA EN SALTA
Hace 30 Min

Ayer, los  efectivos de la Sección "28 de Julio" dependiente del Escuadrón 20 “Orán”, llevaron a cabo una patrulla pedestre en cercanías a la Ruta Nacional N° 50 en donde observaron a dos hombres que caminaban cargando bultos sobre sus espaldas.

Inmediatamente, los funcionarios dieron la voz de alto en nombre de la Institución y lograron alcanzar a los ciudadanos. De esa manera, en presencia de testigos, los gendarmes inspeccionaron la carga que se estaba transportando donde pudieron constatar que dentro de acolchados había 44 paquetes rectangulares envueltos en cinta de color amarillo y gris.

Ante los indicios de estar frente a un hecho ilícito, el Personal de Criminalística y Estudios Forenses realizó la prueba de campo Narcotest que arrojó como resultado positivo para cocaína con un peso de 46 kilos 295 gramos.

Intervino la Sede Fiscal Descentralizada de Orán que dispuso el secuestro de la droga, como así también, ordenó la detención de los dos ciudadanos involucrados.

Temas SaltaGendarmería Nacional Argentina
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
El tiempo en Tucumán: se espera un pico de calor y la vuelta de las lluvias por la noche
1

El tiempo en Tucumán: se espera un pico de calor y la vuelta de las lluvias por la noche

Catalán, sobre la reforma electoral: “Aquellos sectores que se benefician con los acoples no van a querer cambiar”
2

Catalán, sobre la reforma electoral: “Aquellos sectores que se benefician con los acoples no van a querer cambiar”

Campero se suma al bloque de La Libertad Avanza, pero en Tucumán Catalán le pone un freno
3

Campero se suma al bloque de La Libertad Avanza, pero en Tucumán Catalán le pone un freno

Mariano Campero justificó su incorporación al bloque de La Libertad Avanza: “Es una decisión responsable”
4

Mariano Campero justificó su incorporación al bloque de La Libertad Avanza: “Es una decisión responsable”

Debate y objeciones al fallo que limita críticas al Ministerio Público Fiscal
5

Debate y objeciones al fallo que limita críticas al Ministerio Público Fiscal

Jaldo: “Lo que se hizo en materia de seguridad en estos dos años no se hizo en los últimos 30 en Tucumán”
6

Jaldo: “Lo que se hizo en materia de seguridad en estos dos años no se hizo en los últimos 30 en Tucumán”

Más Noticias
Amenazó con un arma a una mujer por una discusión de tránsito en pleno centro tucumano

Amenazó con un arma a una mujer por una discusión de tránsito en pleno centro tucumano

El cuento de la casa embrujada: engañaron a una anciana y se quedaron con su vivienda de Bella Vista

El cuento de "la casa embrujada": engañaron a una anciana y se quedaron con su vivienda de Bella Vista

Robo en la casa de Valeria Mazza: su hija enfrentó a los ladrones y los echó a los gritos

Robo en la casa de Valeria Mazza: su hija enfrentó a los ladrones y los echó a los gritos

Hay alerta amarilla por tormentas y vientos fuertes este jueves: ¿a qué hora y dónde?

Hay alerta amarilla por tormentas y vientos fuertes este jueves: ¿a qué hora y dónde?

El tiempo en Tucumán: se espera un pico de calor y la vuelta de las lluvias por la noche

El tiempo en Tucumán: se espera un pico de calor y la vuelta de las lluvias por la noche

Campero se suma al bloque de La Libertad Avanza, pero en Tucumán Catalán le pone un freno

Campero se suma al bloque de La Libertad Avanza, pero en Tucumán Catalán le pone un freno

Catalán, sobre la reforma electoral: “Aquellos sectores que se benefician con los acoples no van a querer cambiar”

Catalán, sobre la reforma electoral: “Aquellos sectores que se benefician con los acoples no van a querer cambiar”

Investigan a una banda que falsificaba sellos y fichas médicas

Investigan a una banda que falsificaba sellos y fichas médicas

Comentarios