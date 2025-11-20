Gendarmería detuvo a dos personas que caminaban entre la maleza con 46 kilos de cocaína cargados a sus espaldas

Ayer, los efectivos de la Sección "28 de Julio" dependiente del Escuadrón 20 “Orán”, llevaron a cabo una patrulla pedestre en cercanías a la Ruta Nacional N° 50 en donde observaron a dos hombres que caminaban cargando bultos sobre sus espaldas.
Inmediatamente, los funcionarios dieron la voz de alto en nombre de la Institución y lograron alcanzar a los ciudadanos. De esa manera, en presencia de testigos, los gendarmes inspeccionaron la carga que se estaba transportando donde pudieron constatar que dentro de acolchados había 44 paquetes rectangulares envueltos en cinta de color amarillo y gris.
Ante los indicios de estar frente a un hecho ilícito, el Personal de Criminalística y Estudios Forenses realizó la prueba de campo Narcotest que arrojó como resultado positivo para cocaína con un peso de 46 kilos 295 gramos.
Intervino la Sede Fiscal Descentralizada de Orán que dispuso el secuestro de la droga, como así también, ordenó la detención de los dos ciudadanos involucrados.