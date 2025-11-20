Gendarmería detuvo a dos personas que caminaban entre la maleza con 46 kilos de cocaína cargados a sus espaldas

Inmediatamente, los funcionarios dieron la voz de alto en nombre de la Institución y lograron alcanzar a los ciudadanos. De esa manera, en presencia de testigos, los gendarmes inspeccionaron la carga que se estaba transportando donde pudieron constatar que dentro de acolchados había 44 paquetes rectangulares envueltos en cinta de color amarillo y gris.