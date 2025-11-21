La URT evalúa sancionar a Tucumán Rugby por el accionar de sus hinchas en la final del Regional del NOA

La Unión de Rugby de Tucumán (URT) abrió un proceso disciplinario, impulsado por la Comisión de Competencia, contra Tucumán Rugby por los incidentes protagonizados por un grupo de hinchas durante la final del Regional del NOA contra Natación y Gimnasia en Universitario.
Según pudo averiguar LA GACETA, la posible sanción podría ser severa: el club correría el riesgo de quedarse sin jugar como local durante todo el Anual 2026, aunque la medida aún no es definitiva.
“Atento a lo dispuesto por la CD de la URT, en relación al informe de la Comisión de Competencia, se corre vista al club Tucumán Rugby de la denuncia para que, por intermedio de su representante legal, realice el descargo correspondiente”, dice el boletín de la Unión. La resolución final dependerá de esa defensa formal que el club deberá presentar ante la Unión.
La dirigencia pidió disculpas y admitió responsabilidad
Según lo informado, el presidente Julio Paz, el vicepresidente Juan Francisco Montaldi (h) y miembros de la Comisión de Disciplina de Tucumán Rugby asistieron el martes a la reunión en la Sede Fundacional de la URT. Allí, la cúpula dirigencial “verdinegra” pidió perdón por lo sucedido y expresó su intención de trabajar en conjunto para que hechos de este tipo no vuelvan a repetirse.
La dirigencia planteó que se actuó como grupo y que lograron identificar a los provocadores, incluido el responsable de los cantos ofensivos. También se informó que, durante el encuentro, se arrojaron botellas, hielo y distintos objetos, principalmente hacia el pateador de Natación, Máximo Ledesma, y hacia el propio director del partido.
Además, un hincha -ya identificado- insultó a autoridades de la URT, un hecho que se suma a otro episodio similar ocurrido en la semifinal con diferentes dirigentes. Estas situaciones podrían agravar la evaluación disciplinaria dentro de la Unión.
Una sanción que parece probable
Aunque todavía falta la presentación oficial del descargo legal del club, en la URT consideran que la suspensión de la cancha de Tucumán Rugby para el Anual 2026 es lo más probable. La Unión continúa analizando el informe de su Comisión de Competencia mientras el club prepara su defensa en un contexto de tensiones, autocrítica y compromiso para corregir el comportamiento de sus simpatizantes.