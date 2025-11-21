La URT evalúa sancionar a Tucumán Rugby por el accionar de sus hinchas en la final del Regional del NOA

“Atento a lo dispuesto por la CD de la URT, en relación al informe de la Comisión de Competencia, se corre vista al club Tucumán Rugby de la denuncia para que, por intermedio de su representante legal, realice el descargo correspondiente”, dice el boletín de la Unión. La resolución final dependerá de esa defensa formal que el club deberá presentar ante la Unión.