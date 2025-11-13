Secciones
La Unión de Rugby de Tucumán desmintió versiones sobre una crisis interna

Tras la renuncia de Matías Pascual a la Comisión de Árbitros, la URT aseguró que el funcionamiento continúa con total normalidad y destacó la organización de la final del Regional del NOA.

Hace 1 Hs

La Unión de Rugby de Tucumán (URT) emitió un comunicado oficial para desmentir una supuesta crisis interna tras la renuncia de Matías Pascual a la presidencia de la Comisión de Árbitros. Desde la entidad afirmaron que el funcionamiento institucional y deportivo “se desarrolla con total normalidad” y que el ámbito arbitral “mantiene su profesionalismo y compromiso”.

En ese sentido, destacaron el desarrollo sin incidentes de la final del Torneo Regional del NOA, que fue calificada como “una verdadera fiesta del rugby”. El arbitraje, encabezado por Álvaro Del Barco y asistido por Ezequiel Orcajada, Julián Martínez, Néstor Pirez y Alejandro Toro, recibió elogios de ambos clubes finalistas por su desempeño, según el comunicado del Consejo Directivo.

La URT recordó que Del Barco fue el árbitro mejor rankeado según la evaluación de la propia Comisión de Árbitros, y que su designación fue aprobada conforme al artículo 62°, inciso C, del Estatuto, que otorga al Consejo Directivo esa facultad.

Por último, la Unión informó que el referente arbitral de la UAR, Cristian Sánchez Ruiz, se comunicó con la Unión de Rugby de Tucumán para expresar su reconocimiento y felicitarla por su nivel y seriedad en la organización de la final.

 La URT ratificó su compromiso con la transparencia, el mérito deportivo y el fortalecimiento institucional del rugby provincial.

