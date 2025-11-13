La Unión de Rugby de Tucumán desmintió versiones sobre una crisis interna

La Unión de Rugby de Tucumán (URT) emitió un comunicado oficial para desmentir una supuesta crisis interna tras la renuncia de Matías Pascual a la presidencia de la Comisión de Árbitros. Desde la entidad afirmaron que el funcionamiento institucional y deportivo “se desarrolla con total normalidad” y que el ámbito arbitral “mantiene su profesionalismo y compromiso”.